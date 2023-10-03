«اتحاد الاستثمار» يحتفي بأسبوع المستثمر العالمي

مال وأعمال

اكدت فدوى درويش الأمينة العامة لاتحاد شركات الاستثمار انه في إطار الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي، يسرنا في اتحاد شركات الاستثمار تكثيف جهودنا لتقديم مشروع تثقيفي شامل يتضمن سلسلة من الرسائل والفيديوهات التثقيفية، وبالتعاون مع الشركات الأعضاء في الاتحاد، ويهدف هذا المشروع لنشر الوعي حول أهمية الاستثمار ودوره الحاسم في بناء مستقبل مالي مستدام ومزدهر.

وقالت إن هذه المبادرة تعكس تفاني هذه الشركات في ممارسة دورها في تحسين المجتمعات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع الاستثمار، وتهدف هذه السلسلة إلى توفير مصادر معرفية عميقة وقيمة تساهم في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومستدامة.

تتضمن هذه السلسلة مجموعة من الفيديوهات التي تستهدف مختلف جوانب الاستثمار، منها الأنواع المختلفة للاستثمار وكيفية تحديد الأهداف المالية الشخصية وتطوير استراتيجيات الاستثمار الناجحة.

سيتاح للمشاهدين فرصة طرح الأسئلة والاستفسارات مع فرصة الاستماع إلى نصائح وتوجيهات خبراء الاستثمار. نحن ممتنون لجهود هذه الشركات الرائدة في مساهمتها الفعّالة في تعزيز الوعي المالي والاستثماري بين الجمهور. تمثل هذه السلسلة الثقافية خطوة مهمة نحو تحقيق تمويل مستدام ومستقبل مالي أكثر استقرارًا وازدهارًا.

