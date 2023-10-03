«زين» شريك رئيس لأكبر حفل استعراضي غنائي بصري من «ميامي»

مال وأعمال

أعلنت «زين» عن كونها شريكاً رئيسياً لحفل «فيكم طرب.. ليلة مع ميامي» أكبر استعراض موسيقي بصري من نوعه في «الأرينا كويت»، والذي جاء من إنتاج شركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني بمشاركة كوكبة من المواهب الوطنية المُبدعة والخبراء العالميين من قطاع الترفيه، واستمر على مدى خمس ليالي أمتع خلالها نجوم فرقة ميامي الكويتية الآلاف من الجماهير.

وخلال الليلة الأولى من الحفل، قام مدير إدارة العلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح بتكريم نجمي فرقة ميامي خالد الرندي ومشعل ليلي تقديراً لدورهما في إنجاح هذا العمل الفني الضخم الذي استقطب الآلاف من الجماهير من مختلف الأعمار، ابتداءً من أجيال التسعينات الذين نشأوا على أغنيات »ميامي»، ومروراً بالأجيال الجديدة التي ما زالت تتعرّف على الأعمال الفنية الجميلة التي قدّمتها هذه الفرقة الكويتية على مدى أكثر من 30 عاماً. وأتت رعاية زين انطلاقاً من إيمانها بالدور المهم للقطاع الخاص الكويتي في دعم مُختلف الجهود الفنية والثقافية في البلاد، خاصةً تلك التي تستقطب الأسماء الكبيرة في عالم الفن المحلّي، وتتميز عن غيرها بتقديم العروض الإبداعية المبهرة على مستوى عالمي، وتُسهم في تنشيط السياحة الداخلية والكشف عن إبداعات المواهب الوطنية الشابة. وكانت لدى «زين» مُشاركة مميزة في الحفل عبر الجناح الخاص الذي خصصته لاستقبال الجماهير قبل بداية الحفل وخلال فترة الاستراحة، والذي صممته بشكلٍ مميز ليعكس ذكريات الأشرطة الغنائية قديماً، ويحاكي في تصميمه وألوانه أجواء الحفل نفسه، وقدّم للجماهير فرصة جميلة لالتقاط الصور التذكارية.

وقدّم الحفل عروضاً ساحرة شملت عدداً من أشهر أغاني فرقة «ميامي»، مزجت ما بين الفنون الاستعراضية والإضاءة التفاعلية والمحتوى البصري الرقمي وتصميم الديكور والأزياء وغيرها من العناصر الجمالية التي أتت جميعها بشكلٍ متجانسٍ خرج بصورة مبهرة، كما سرد العرض قصة إنشاء فرقة ميامي منذ بدايتها مما أضاف طابعاً خاصاً للحفل استحضر أجمل الذكريات.

وتهتم زين بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي تُثري الحركة الفنية في الدولة، ولا تدّخر الشركة جهداً في تقديم الدعم لأي جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بالإبداع وتخدم المجتمع، وخاصةً تلك التي تهدف إلى تعزيز الفن الكويتي والتواصل مع الجماهير المحلية.

