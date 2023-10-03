قادة الطاقة يدعون لانتقالٍ مسؤول باتجاه مصادر

مال وأعمال

شدّد الرئيس المُعيّن لمؤتمر الأطراف المناخي «كوب 28» سلطان الجابر على ضرورة الثقة بقدرة قطاع الطاقة على تحقيق نمو مسؤول بالتزامن مع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

جاء تصريح الجابر في خطابه في افتتاح مؤتمر «أديبك الدولي للطاقة» في أبوظبي وذلك بمشاركة الكويت. وقال الجابر «نحن بحاجة إلى نقلة نوعية شاملة على مستوى الاقتصادات التي تعتمد حالياً على ما يعادل 250 مليون برميل من النفط والغاز والفحم الحجري يومياً ويجب العثور على بديل لهذه الموارد أو خفض انبعاثاتها لبناء مستقبل داعم للمناخ والنمو الاقتصادي بشكل متزامن».

واعتبر الجابر أن العمل المطلوب بدأ بالفعل في أنحاء العالم لتحقيق الأهداف المناخية بعد أن بلغت الاستثمارات في الطاقة المتجددة 1.7 تريليون دولار في العام الماضي كما أضيفت 440 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء في عام 2023.

ودعا إليه الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص في الجلسة الحوارية الأولى في المؤتمر.

من جهته، لفت وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في الجلسة الحوارية عينها إلى مضاعفة الإمارات العربية المتحدة مشاريع الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2023.

وقال «لكن هذا لا يعني تجاهل المسؤولية تجاه المستهلكين ومن يعتمدون على منتجاتنا».

ولفت المزروعي إلى أن بلاده ستكون من الدول الرئيسية المصدرة للهيدروجين بكميات تصل إلى حدود 40 مليون طن بحلول عام 2023.

ويعقد مؤتمر أديبك 2023 اليوم تحت شعار «إزالة الكربون سريعاً معاً»، ويعتبر أكبر حدث للطاقة في العالم بمشاركة أكثر من 160 ألف مشارك من 164 دولة لمناقشة الحلول اللازمة لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون.

