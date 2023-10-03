نمر الصباح: ملتزمون اتفاقات خفض انبعاثات

مال وأعمال

أكد وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح التزام دولة الكويت الاتفاقات التي من شأنها تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.

وقال الشيخ د. نمر الصباح في تصريح لـ «كونا» خلال افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك 2023» الذي انطلق بالعاصمة الاماراتية أبوظبي إن «مشاركتنا في هذا الحدث إلى جانب قادة صناع القرار النفطي في العالم تأتي في ضوء التعليمات من القيادة السامية الرشيدة بالتوجه إلى الطاقة المتجددة والخضراء».

وأضاف ان «أبرز محاور المؤتمر والمعرض تدور حول مناقشة التحديات التي يواجهها العالم في مجالي الطاقة والمناخ ومنها الكويت ما ينبغي القيام به لتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 علاوة على التحضيرات لعقد مؤتمر الاطراف «كوب 28» في دبي في الفترة ما بين الـ30 من نوفمبر والـ12 من ديسمبر المقبلين».

وأعرب الشيخ د. نمر الصباح عن التطلع إلى مباحثات مثمرة ومناقشات قيمة للمشاركين في «أديبك 2023» لتعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.

وأكد أهمية المؤتمر والمعرض اللذين يقامان برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معا» لاسيما أن برنامجه يُعنى بأحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحول الرقمي المتعلقة بالطاقة وزوار من 164 دولة.

