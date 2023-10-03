الجابر يدعو لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات

مال وأعمال

شدد د. سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والرئيس المعيَن لمؤتمر الأطراف «COP28» على أن أكثر من 20 شركة نفط وغاز عالمية أبدت استعدادها لوضع هدف للوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول أو قبل 2050. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها د. سلطان الجابر في النسخة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023». وأوضح، د. سلطان الجابر، ان تسريع تحقيق انتقال عادل ومنظَّم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية هو أولوية رئيسية في خطة عمل رئاسة COP28 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. كما دعا، إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاوات بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن هذا الهدف يحظى الآن بدعم 85 بالمئة من اقتصادات العالم.