هيثم الغيص: نقص الاستثمار يُعرِّض أمن الطاقة للخطر

مال وأعمال

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي: إن نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر.

وأضاف أمين عام أوبك: «ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية»، نقلاً عن وكالة «رويترز».

وأكد الغيص، أن منظمة «أوبك» متفائلة بشأن الطلب على النفط.

وحذر كبير مسؤولي منظمة «أوبك»، منتصف الشهر الماضي، من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة.

وقال الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، في بيان له: إن التخلي عن الوقود الأحفوري «سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم».

كانت شركة النفط العالمية الكبرى «بي. بي» البريطانية، قد قالت إنه ينبغي على دول العالم الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

فيما أظهر مسح أجرته رويترز، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر بدعم من ارتفاع إنتاج نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع في خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن أوبك ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يوميا بزيادة 120 ألف برميل يوميا عن أغسطس. وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير.aa

وقادت نيجيريا زيادة إنتاج النفط في سبتمبر رغم ما تعانيه من سرقة الخام وانعدام الأمن في الإقليم المنتج للنفط. كما ضخت إيران، التي تزيد الإمدادات رغم العقوبات الأميركية، المزيد من المعروض ووصل الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ عام 2018.

ووجد المسح أن إنتاج أعضاء أوبك العشرة الخاضعين لاتفاقات أوبك+ لخفض الإمدادات ارتفع بمقدار 80 ألف برميل يوميا.

وظلت السعودية وأعضاء آخرون من الخليج ملتزمين بالتخفيضات المتفق عليها والتخفيضات الطوعية الإضافية.

