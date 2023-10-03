ارتفاع النفط مع تنامي شهية المخاطرة لدى المستثمرين

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط لتعوض بعض خسائرها يوم الجمعة مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة.

و صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 18 سنتا أو 0.2% إلى 92.38 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتا في جلسة يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولارا للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3% إلى 95.31 دولارا للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا

وارتفع الخامان بقرابة 30% في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما مددت «أوبك+» تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

وقالت أربعة مصادر لرويترز إن من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأربعاء نظرا لأن خفض الإمدادات وزيادة الطلب يدفعان أسعار النفط للارتفاع.

