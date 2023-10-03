«الأهلي» نظّم بطولة البادل للموظفين

مال وأعمال

نظم البنك الأهلي الكويتي بطولة البادل السنوية لموظفيه، ضمن التزامه بتعزيز رفاهيتهم، وزيادة التعاون بين أعضاء فريق العمل لديه، والمساهمة بتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل.

وأقيمت البطولة في أكاديمية «Ocean Padel» بمشاركة 16 فريقاً من الموظفين، حرصوا على إظهار مهاراتهم وسط أجواء حماسية مميزة.

ويدرك البنك الأهلي الكويتي أهمية الأنشطة الترفيهية في تعزيز معنويات الموظفين وتوطيد أواصر الصداقة بينهم، بحيث أتاحت البطولة فرصة ممتازة لجمعهم والاستمتاع والمشاركة في منافسة ودية بعيداً عن ضغوطات العمل.

ويأتي ذلك في وقت تعتبر البادل من رياضات المضرب التي تجمع بين لعبتي التنس والإسكواش، وتتميز بتشجيع المشاركين فيها على العمل الجماعي والتفكير السريع واتخاذ القرارات الإستراتيجية، مما يجعلها خياراً مثالياً لموظفي البنك الأهلي الكويتي.

وبهذه المناسبة، أعربت أفراح الأربش، مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث، قائلة إن البنك ملتزم بالاستثمار في صحة موظفيه من خلال توفير بيئة عمل داعمة لهم على جميع المستويات، ولافتة إلى أن بطولة البادل تعد شهادة على تفاني البنك في تعزيز أسلوب الحياة الصحي لديهم، وبناء علاقات قوية بين أعضاء فريق العمل لديه.

وشهدت البطولة منافسة كبيرة، حيث أظهر كل فريق مهاراته وإصراره وروحه الرياضية العالية، وقد أظهر المشاركون حرصاً على العمل الجماعي فيما بينهم، مما خلق أجواءً مفعمة بالحيوية، وسط استمتاع الجمهور بالمنافسة الكبيرة والمهارات العالية للاعبين المشاركين وفي نهاية البطولة، حصل أصحاب المركز الأول والثاني على جوائز نقدية قيمة.

وشددت الأربش على الفوائد التي تعود بها مثل هذه الفعاليات على الموظفين والبنك، مشيرة إلى أن المشاركة في الأنشطة الرياضية لا تعزز اللياقة البدنية فحسب، بل تعزز أيضاً الصحة العقلية، وترفع إنتاجية الموظفين، ومنوهة إلى أن البنك الأهلي الكويتي يدرك التأثير الإيجابي للرياضة على الرضا الوظيفي العام والاحتفاظ بالموظفين، مما يؤدي في النهاية إلى تطوير أعمال البنك.

واختتمت مدير عام إدارة الموارد البشرية تصريحها، معربة عن سعادتها بتفاني الموظفين والتزامهم بالمشاركة في البطولة، التي شكلت حافزاً لتطوير العلاقات الثنائية بين موظفي البنك، وإظهار أهمية التعاون في إطار الفريق الواحد.

وأظهرت البطولة التزام البنك الراسخ بمشاركة الموظفين، وتوفير التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتوفير الفرص للنمو الشخصي والمهني، بحيث يسعى البنك من خلال دعم الأنشطة التي تشجع اللياقة البدنية والصداقة، لمواصلة توفير ثقافة العمل الإيجابية وتعزيز مكانته الريادية في القطاع المصرفي داخل الكويت.

