«التجاري» في معرض «أوتو وورلد»

مال وأعمال

شارك البنك التجاري في معرض اوتو وورلد والذي أقيم في أرض المعارض في منطقة مشرف لمدة 6 أيام. ومن خلال جناح البنك في المعرض قدم البنك العرض الخاص بتمويل السيارات بالإضافة إلى عرض حصري في أيام المعرض وهو خصم خاص يصل لغاية 1,000 دينار على جميع السيارات المشاركة.

هذا، وقد شهد الجناح في المعرض إقبالا لافتاً للتعرف على العرض الخاص بتمويل السيارت حيث استفاد الكثير من العملاء مما قدمه البنك في المعرض.

واستقبل فريق المبيعات المباشرة - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المعرض والإجابة على استفساراتهم عن تمويل السيارات والعروض المقدمة.

وقد قام الفريق بتعريف وتوعية الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة

عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها

البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.

هذا، ويسعى البنك التجاري دائماً نحو توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، حيث تقدم بطاقات التجاري الائتمانية لحامليها مزايا وفوائد عديدة يمكن الاستفادة منها، ويمكن للعملاء الاطلاع على هذه المزايا على صفحة البنك على الإنترنت www.cbk.com أو معرفة التفاصيل بالتواصل مع خدمة العملاء عن طريق خدمة الواتس اب (1888225) أو الاتصال على نفس هذا الرقم أو زيارة أي من فروع البنك، حيث سيكون الموظفون في خدمتهم وعلى استعداد تام للإجابة عن جميع الاستفسارات.

