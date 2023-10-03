«كامكو إنفست» دشنت مكتباً في لندن

مال وأعمال

أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد، كامكو إنفست – لندن. ويمثل هذا التوسع الاستراتيجي علامة بارزة في استراتيجية نمو الشركة، مما يعزز التزامها بتوفير فرص استثمارية استثنائية وقدرات إدارية لقاعدة عملائها.

وسيكون مكتب لندن الجديد في المرحلة الأولى بمثابة مركز لإدارة الاستثمارات البديلة لدى كامكو إنفست، وخاصة الاستثمارات العقارية. ولا تقتصر هذه الخطوة كونها شهادة على النمو المطرد للشركة، إنما على المرونة التي تتمتع بها أسواق العقارات العالمية والفرص الواسعة التي توفرها عبر مختلف الاستراتيجيات ومستوى المخاطر والعوائد.

فقد عينت كامكو إنفست حسن فران، الخبير في قطاع العقارات، لقيادة مكتب لندن كرئيس تنفيذي. ينضم فران إلى الشركة قادماً من شركة كوشمان آند ويكفيلد، حيث قاد على مدى السنوات الأربع الماضية النشاط الاستثماري العابر للحدود لفريق أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع مستثمرين من الشرق الأوسط. وباعتباره مسؤولاً عن الاستثمارات الدولية، فقد قاد الفرق الاستشارية في صفقات مع عملاء من منطقة الشرق الأوسط ونيابة عنهم. وقبل توليه هذا المنصب، عمل فران لمدة ثماني سنوات في شركة سافيلز كرئيس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. إن خبرة فران العريقة وعلاقاته المميزة سيكون لها دور فعال في تطوير مكتب لندن ليصبح عنصراً حيوياً في شبكة مكاتب المجموعة.

وعلق فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة كامكو إنفست قائلاً: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح كامكو إنفست – لندن وتعيين حسن فران رئيساً تنفيذياً. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا الإستراتيجية لتوسيع تواجدنا في أسواق رأس المال الرئيسة وتوفير خدمات وحلول استثمارية لا مثيل لها لعملائنا.»

وأضاف صرخوه: «تتمتع المملكة المتحدة بمكانة فريدة ومرموقة كمركز مالي عالمي. إن إطارها التنظيمي المتطور وإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين يجعلها موقعاً مثالياً لتوسع كامكو إنفست خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال ترسيخ وجودنا في لندن، فإننا نضع أنفسنا في موقع استراتيجي للاستفادة من النظام المالي العميق في المملكة المتحدة وتزويد عملائنا بخدمات استثمارية شاملة ومتنوعة.»

وقال محمد العثمان، رئيس تنفيذي للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست: «يعد التوسع في المملكة المتحدة خطوة استراتيجية تتوافق مع سعينا لمواصلة تقديم قيمة مضافة لعملائنا. وسيسهم هذا التوسع في اقتناص فرص استثمارية واستراتيجيات جديدة وتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات العقارية، مما يعزز من قوة محفظتنا العقارية وانتشارها العالمي. فعلى مدى ثماني سنوات، قمنا ببناء سجل حافل من الانجازات في قطاع العقارات الدولية. ومع تواجدنا الجديد في لندن، إلى جانب الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فران، أنا على ثقة بأننا سنطور من خدماتنا في إدارة الاستثمارات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة.»

لقد رسخت كامكو إنفست مكانتها كشريك موثوق للمستثمرين الباحثين عن فرص في أسواق العقار الدولي. وتدير الشركة مجموعة من 21 عقاراً تجارياً عالمياً، تغطي أكثر من 4 ملايين قدم مربع في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار.

