«المحاسبين» و«التجارة» وقعتا اتفاقية التعاون المعلوماتي وتبادل المعلومات

مال وأعمال

وقعت وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين والمراجعين اتفاقية التعاون المعلوماتي وتبادل المعلومات والتي تمثل خطوة مهمة وضرورية نحو إنجاز الإجراءات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة بشكل مبسط وبدقة عالية نحو المضي قدماً لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت. ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم ورئيس جمعية المحاسبين صباح الجلاوي. وحضر توقيع الاتفاقية من الجمعية كل من : رئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية التابع لجمعية المحاسبين أحمد الفارس وعضوي مجلس إدارة الجمعية فيصل الطبيخ وراشد الهطلاني، كما حضر توقيع الاتفاقية من وزارة التجارة والصناعة الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط ناصر المطوع ومدير إدارة الشركات المساهمة علي الداهوم.

الربط الإلكتروني

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس الإدارة الأسبق لجمعية المحاسبين ورئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية التابع للجمعية أحمد مشاري الفارس أن الاتفاقية تعكس إيمان الجمعية بـأهمية الربط الالكتروني ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أهمية تبادل البيانات الإلكترونية المترتبة على الخدمات والإجراءات والتي تشكل إحدى أنجح الطرق لتبادل البيانات والتي تستخدم على نطاق واسع لأغراض تسهيل بيئة الأعمال المتعلقة بأعمال الوزارة وأعمال الجمعية وبين أن الاتفاقية، التي تتضمن 19 مادة، تهدف لضمان احترام الأطراف للالتزامات القانونية ذات الصلة بمعالجة وتخزين البيانات الشخصية وفقاً للأنظمة واللوائح والتي سيتم استخدامها للأغراض التي حددتها الاتفاقية.

قال الفارس: نصت الاتفاقية على التزام كل الأطراف المشاركة بجمع البيانات المتبادلة بموجب الاتفاقية ومعالجتها وإرسالها وفقاً للمعايير التقنية المحددة في الاتفاقية والنظام المرفق بها، مع ضمان الأمن المادي والالكتروني للبنية التحتية والتشغيلية التي يتم استخدامها في تبادل البيانات مع ضمان سرية المعلومات التي يتم تبادلها بين الأطراف. وأوضح أن الاتفاق يخضع للقوانين التنظيمية لتبادل المعلومات والبيانات الحكومية ولسياسة تصنيف البيانات والمعلومات الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. وبين أنه يمكن إجراء تعديلات على الأسلوب الذي يتم به تبادل البيانات من قِبل أي طرف، وذلك من خلال إشعار خطي يُقدم للأطراف الأخرى عبر ممثلي الجهة. وأشار إلى أنه يحق لطرفي الاتفاق تسلم البيانات الصادرة من الطرف الآخر واعتبارها بيانات صحيحة ومنقحة قانونياً. كما يمكن استخدام هذه البيانات كمصدر أصيل للمعلومات بناءً على اعتمادها من الجهة المختصة. وأضاف: تكون صحة البيانات والثقة بها مسؤولية الجهة المختصة التي تصدرها، ويعتمد الطرف الآخر على هذه البيانات استنادًا إلى الثقة في الجهة المصدرة لتلك البيانات.

ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتوفير بيئة الاستضافة اللازمة لاعمال الربط الخاصة بالبرمجيات والتطبيقات ذات العلاقة على بيئة العمل السحابية الهجينة الخاصة بالوزارة. وبين الفارس أنه وفقا للاتفاقية، تكون جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مسئولة عن تطوير وتشغيل وإدارة برامجها وواجهات الربط الخاصة بها وينحصر دور وزارة التجارة والصناعة في توفير الاستضافة الخاصة لتلك البرامج.

