«DSV» تدير عملياتها من مجمع أجيليتي اللوجستي - مابوتو

مال وأعمال

اختارت شركة DSV، وهي إحدى كبريات شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم، مجمع أجيليتي اللوجستي في موزمبيق ليكون الموقع الذي ستدير فيه عمليات التخزين والتوزيع لعملائها العالميين في صناعة المرطبات.

أجيليتي للمجمعات اللوجستيةALP، هي شركة رائدة في توفير المستودعات في مابوتو عاصمة موزمبيق. ولقد استأجرت DSV مساحة قدرها 12,000 متراً مربعاً في الشركة مع إمكانية إضافة 2,000 متر مربع وذلك لمساعدة عملائها على تلبية الطلب الموسمي للمواد الخام والعبوات ومواد التغليف والمنتجات الجاهزة.

ولقد علق فيليب بوكلر، العضو المنتدب لشركة DSV موزمبيق قائلاً: «إن طبيعة عملنا في DSV ترتكز على توفير مركز آمن ومناسب بشكل فعّال لعمليات التوزيع. ولقد وجدنا في مستودعات أجيليتي البنية التحتية التي تتوافق مع المعايير الدولية الصارمة، وتلبي متطلبات التشغيل الخاصة بنا. كما أن شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية تضمن وتتشدد في تطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة داخل مجمعها، وهو أمر مهم للغاية للعمليات المثلى. وتعتبر شراكتنا مع أجيليتي أحد المعالم الرئيسية في استراتيجيتنا الخاصة بسلاسل الإمداد، والتي ستدعم نمو أعمالنا في موزمبيق».

وبهذه المناسبة، قال جيفري وايت، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي أفريقيا: «نحن سعداء بقيام شركة DSV باستئجار أحد مستودعات مجمع أجيليتي اللوجستي في مابوتو. ونعتقد أن توفيرنا لمستودعات ذات معايير دولية للتخزين والتوزيع والتصنيع الخفيف يعتبر إحدى اللبنات الأساسية اللازمة للنمو الاقتصادي. لقد كان الطلب في مابوتو قوياً بعد جائحة كوفيد 19 من قبل الشركات المحلية والعالمية على حد سواء، ونحن نعمل الآن على توسيع مساحة مجمعنا اللوجستي وكذلك الاستثمار في المزيد من مستودعات التخزين لدعم النمو الاقتصادي والوظائف والازدهار في موزمبيق».

وأضاف: «تقوم أجيليتي في جميع أنحاء أفريقيا بتمويل وتطوير المجمعات اللوجستية التي توفر مستودعات جاهزة للانتقال، مما يوفر ميزة الانتشار السريع والمرونة، ويقلل من الالتزامات الرأسمالية لعملائنا الحاليين والجدد. وإن توفير مستودعات آمنة وعالية الجودة وجاهزة للتأجير إلى جانب توفر الطاقة الكهربائية والاتصال بشبكة تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر في سوق مابوتو يعتبر عامل تمكين حقيقياً للنمو والازدهار في أفريقيا».

