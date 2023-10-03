«الوطني» حصد الميدالية البرونزية للتميز

مال وأعمال

حصد بنك الكويت الوطني الميدالية البرونزية للتميز من مجموعة براندون هول «Brandon Hall Group» في فئة «أفضل برنامج تطوير في التدريب على الامتثال»، وذلك من خلال برامج التدريب والتطوير التابعة للبنك.

واستندت براندون هول في معاييرها على اختيار الفائزين في جوائز التميز لعام 2023 إلى العديد من المعايير منها توافق التدريب على الامتثال بشكل فعال مع احتياجات التعلم وحالة العمل وكذلك دعم أهداف الامتثال بشكل فعال إلى جانب التأثير على الأهداف التنظيمية ونتائج التعلم بشكل إيجابي وأيضاً وجود فوائد ونتائج قابلة للقياس وإحداث تأثير ملموس على المتعلمين والمنظمة.

ومجموعة «براندون هول» هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال البحوث ويقع مقرها بالولايات المتحدة الأميركية، وتعنى بتكريم المبادرات المتميزة وأفضل الممارسات في مجالات التعليم، وتطوير القياديين، وتعزيز التنوع والإدماج، والعديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية على مدى أكثر من 21 عامًا. وجوائز «براندون هول للتميز في مجال إدارة الموارد البشرية» ورغم مرور أكثر من عقدين على انطلاقها، تعد الأولى من نوعها في قطاع التعليم ويتنافس على جوائزها المرموقة شركات من مختلف أنحاء العالم تتنوع من حيث الحجم وقطاعات الأعمال سواء كان حكوميا أم خاصا أم مشتركا أم تطوعيا إذ تعد هذه الجوائز أكثر احتراما وتقديرا حول العالم. وبهذه المناسبة قال مدير إدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة الوطني أحمد درويش: « نحن سعداء بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعد شهادة على التزامنا بتزويد موظفينا بأفضل فرص التدريب والتطوير التي تحاكي المعايير العالمية». وأكد درويش على أن برنامج التدريب على الامتثال يعد أحد المبادرات الهامة بالتعاون مع IQUAD شريك البنك في منظومة التعلم الرقمي، والتي صممت لتناسب الاحتياجات التدريبية للموظفين وللمساعدة على فهم سياسات وإجراءات البنك والامتثال لها، بالإضافة إلى القوانين واللوائح المعمول بها، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للبرنامج يعد جذابًا وتفاعليًا وثرياً ويستخدم مجموعة متنوعة من أساليب التدريب، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمحاكاة والاختبارات لضمان فهم أوسع وأشمل وأيضاً تطبيقاً أمثل لمتطلبات الامتثال. وأضاف درويش أن الموارد البشرية للمجموعة ومن خلال ذراعها التدريبي المتمثل في إدارة التدريب والتطوير تواصل العمل عن كثب لرفع كفاءة موظفي البنك في الكويت والفروع الخارجية من خلال إحداث تطوير شامل ومستمر في البرامج والمنظومة التدريبية.

وأشار درويش إلى أنه وبالنظر إلى الاحتياجات المتغيرة لموظفي المجموعة، فإن عروض إدارة التدريب تتطور باستمرار، عبر إضافة فرص تعليمية جديدة تعزز ثقافة عمل منفتحة، وخلق مناخ يشجع الموظفين على الابتكار والابداع. وأوضح قائلا: «توفر إدارة التدريب والتطوير عروضاً متطورة لعملية التدريب لجميع الموظفين بغض النظر عن الموقع والمسمى الوظيفي وهو يوفر التعلم عبر العديد من الموضوعات السلوكية والإدارية حيث تتميز منصتنا التعليمية «Hub NBK Learning» بميزة وصول للمديرين لرؤية التعلم لأنفسهم وعرض لوحة القيادة للتعلم لموظفيهم. علاوة على ذلك تتوفر مواد تدريبية إضافية لمساعدة المديرين في دعم تعلم موظفيهم».

