«بيتكوين» تقفز لأعلى سعر في 6 أسابيع

مال وأعمال

قفز سعر بيتكوين إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع بفضل انتعاش التدفقات الداخلة إلى العملة المشفرة في مستهل تداولات أكتوبر، وهو الشهر الذي يشهد عادةً مكاسب ملحوظة في الرمز المميز. كما صعدت العملات المشفرة الأصغر حجماً، بما في ذلك إيثريوم ولايتكوين وسولانا. وجاء هذا الصعود فيما يترقب المتداولون محاكمة سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة «أف تي إكس».

وقالت كارولين مورون، المؤسسة المشاركة لشركة سيولة مشتقات الأصول الرقمية «أور بت ماركتس» (OrBit Markets) في سنغافورة: «يبدو أن هناك مشتريات كبيرة للعملات المشفرة، مدعومة على الأرجح ببداية ربع محاسبي جديد، كما تفاقمت التقلبات الناتجة عن ذلك بسبب شح السيولة في نهاية الأسبوع».

وأضافت أنه من المتوقع استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية أكتوبر، وهو شهر إيجابي عادةً لأسواق العملات المشفرة، حيث يُتوقع صمود مستوى المقاومة الرئيسي الجديد لبتكوين عند 30 ألف دولار. وارتفعت بيتكوين بنحو 3.9% إلى 28173 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 17 أغسطس الماضي. كما صعد الرمز بنسبة 4.1% في سبتمبر، لكنه انخفض بنسبة 11% في الربع الأخير. وحققت بيتكوين مكاسب في كل شهر أكتوبر على مدار السنوات الأربع الماضية.

وقال هايدن هيوز، المؤسس المشارك لمنصة التداول الاجتماعي «ألفا إمباكت» (Alpha Impact)، إن الارتفاع عزز أيضاً توقعات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على مقترحات إنشاء صناديق استثمار متداولة في بيتكوين، والتي قدمتها شركة «بلاك روك»، رغم أن الهيئة التنظيمية أرجأت القرار الأسبوع الماضي. وفشل بانكمان فرايد مجدداً خلال الأسبوع الماضي في الحصول على قرار لإطلاق سراحه من سجن فيدرالي في بروكلين قبل أيام من محاكمته. وتتهمه الحكومة الأميركية بأنه أدار عملية احتيال بمليارات الدولارات على مدار سنوات عدة في «أف تي إكس»، لكنه قال إنه غير مذنب.

