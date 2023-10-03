وفد عسكري زار كليات القيادة والأركان الصينية

وطن النهار

أعلنت وزارة الدفاع أن وفدا برئاسة رئيس هيئة التعليم الكويتية اللواء الركن فهد الطريجي قام بزيارة الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية لدعوة من قيادة جهاز التعليم العسكري بجيش التحرير الشعبي الصيني. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذه الزيارة تأتي بهدف مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع المعنيين بشؤون التعليم العسكري والتي تسهم بتبادل الخبرات في المجال التعليمي والأكاديمي بين البلدين الصديقين. وذكر البيان أن البرنامج شمل زيارات عدة لكلية الدراسات الدفاعية التابعة لجامعة الدفاع الوطني وكليات القيادة والأركان بجميع صنوفها البرية والجوية والبحرية في العاصمة بكين ومدينة ناجين.

