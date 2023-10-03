العبدالله: جمعيات النفع العام شريك أساس في التنمية

وطن النهار

أكد الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة الكويتية الشيخ خالد العبد الله الصباح أن جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، موضحا انها تتحرك وفق استراتيجيات محددة من قبل مجالس إداراتها بعيدا عن البيروقراطية والدورة المستندية، ولذلك نلمس دائما جديدها وانجازاتها على أرض الواقع.

وقال في كلمة له خلال فعاليات ملتقى العلاقات العامة الرقمية « آفاق وتوقعات» مساء اول امس في جامعة الخليج، قال إن صناعة التطوير والمستقبل ليست صعبة إذا بدأناها بخطوات مدروسة وإذا ساهم القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني في بناء هذا الهدف الكبير، لافتا الى أن تكاتف الجميع وتضامنهم يساهم في بناء كويت المستقبل المتطورة في كل المجالات،، لتعود لؤلؤة الخليج وجوهرته المتألقة، والمنارة العلمية والثقافية من جديد بسواعد أبنائها في ظل القيادة الحكيمة ولفت العبد الله إلى أهمية مهنة العلاقات العامة داعيا الجهات الحكومية والخاصة إلى الاهتمام بهذه المهنة الحيوية ، معربا عن سعادته بما تقدمه جمعية العلاقات العامة الكويتية من أنشطة وفعاليات هادفة ومؤثرة في المجتمع، وحرصها الدائم على التنمية البشرية ما يدفع في اتجاه التنمية المستدامة، ويحقق رؤية كويت جديدة .

من جانبه دعا رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله جميع حضور الملتقى إلى التحليق عبر آفاق جديدة في عالم بلا حدود جعلته وسائل الاتصال الحديثة قرية صغيرة، مؤكدا إن مهنة العلاقات العامة تتواجد بقوة في جميع المؤسسات والشركات سواء كانت قطاعا حكوميا أو خاصا، فهي مهنة لا يمكن الاستغناء عنها أو تهميشها أو التقليل من مكانتها وتعتمد على التفكير خارج الصندوق و التفكير الإبداعي والابتكار.

وأضاف قائلا إننا في جمعية العلاقات العامة الكويتية حريصون على التنمية البشرية ، فرأس المال البشري هو من أهم ركائز التنمية المستدامة ولذلك نعمل جاهدين للقيام بدورنا الوطني في الدفع بعجلة التطوير.

