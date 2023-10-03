«عبدالله السالم الصحية» احتفت باليوم العالمي للقهوة

وطن النهار

واصلت مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية، فعالياتها الهادفة لتعزيز التواصل المجتمعي بين سكان الضاحية والمجتمع المدني وتزويده بالمعارف والمهارات المختلفة، حيث نظمت برنامجا خاصا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقهوة، بما يتوافق مع أهدافها في إثراء الحصيلة الفكرية والثقافية والفنية لدى الفرد في مجال السياحة وتمكين التنمية السياحية المستدامة والحفاظ على جودة الحياة والاستمتاع بمشاعر السعاد الداخلية.

في هذه المناسبة، قالت رئيسة اللجنة الاجتماعية بمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية سارة كميخ، إن اليوم العالمي للقهوة مناسبة للاحتفال بمن يشربون القهوة في جميع أنحاء العالم، موضحة أن أول تاريخ رسم لهذا اليوم 1 أكتوبر 2015 عندما وافقت عليه المنظمة الدولية للقهوة وتم إطلاقه في ميلان.

وأضافت: «استغل هذا اليوم أيضا للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارع البن»، مبينة أن العديد من شركات هذا النشاط ستقدم أكواباً مجانية من القهوة، لافتة إلى أن 77 جمعية منضمة للمنظمة العالمية للقهوة تقوم بالاحتفال بهذه المناسبة في أول اكتوبر من كل عام، حيث يحتفلون بمقدار النمو والتطور الذي استطاع قطاع صناعة القهوة في جميع أنحاء العالم من الوصول إليه.

ومضت كميخ قائلة: أنه «يمكن أن تقام مسابقة فنية تتحدث عن القهوة وافتتاح صالة عرض ليتم فيها عرض الأعمال الفنية من صور ولوحات وقصص وقصائد عن حب الحبوب البنية»، مشيرة إلى أن معنى القهوة الضيافة وهدوء النفس، لذا انطلق باص «المدينة الصحية» السياحي من مسجد فاطمة في ضاحية عبدالله السالم انتقالا إلى قهوة بوناشي.

وذكرت أن قهوة بوناشي تعتبر أول مقهى شعبي تأسس في الكويت، إذ قيل إنه موجود منذ حوالي 1195هجرية 1780 ميلادية ايام حكم الشيخ عبدالله بن صباح الأول الذي تولى الحكم عام 1762م، اسسها خليفة بن رشيد الملقب بوناشي، ومن ثم بناها ناصر خليفة بوناشي، مبينة أن القهوة ارتبطت بتاريخ طويل مليء بالأحداث المهمة، وكان موقعها في البداية عند مدخل ساحة المناخ، انتقلت مرة أخرى إلى ساحة الصفاة، وبعد تجديد السوق الداخلى الحالي، حيث قامت الحكومة بإعطاء المقهى لعائلة بوناشي الحالية للحفاظ على التراث والذكريات الكويتية. من جانبها، أوضحت عضوة مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية إبتسام عبدالرزاق الكاظمي، ان المدينة أقامت الفعالية انطلاقاً من اهمية تحقيق رؤيتها وأن ينعم سكانها بالصحة والجمال والترابط الاجتماعي لإبراز قيمة تنمية العمل بروح الفريق الواحد والتواضع والاخلاص للوطن والصدق والتطور المستمر للقدرات.

هذا وقد استكمل الباص السياحي لمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية بقيادة المنسقة العامة د. إيمان ابا حسين ورؤساء اللجان العاملين معها بحضور كوكبة من سيدات منطقة ضاحية عبدالله السالم وعدد من الضيوف من رؤساء اللجان المناطق الصحية في محافظة العاصمة مسيرته ليروي تاريخ الكويت الى قصر السلام ومسيرة ما يقارب 400 عام لأرض الكويت الحبيبة.

