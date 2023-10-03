مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع كرم 11 مخترعاً كويتياً

وطن النهار

أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمس الاثنين (2 أكتوبر 2023) حفل تكريم لأحد عشر مخترعا كويتيا حازوا براءات اختراع عالمية من الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك تقديرا لجهودهم العلمية.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي، خلال حفل التكريم، الذي حضره المدير العام للمركز ندا الديحاني، إن تكريم كوكبة من المخترعين الكويتيين هو محل فخر واعتزاز بأبناء الوطن وطاقاتهم الخلّاقة والمبدعة، ورسالة دعم وتشجيع لكل مبدعينا على تقديم المزيد من الاختراعات المفيدة للعالم، وبما يحقق مضي الكويت قدما على مؤشرات الابتكار العالمية.

وأعرب عن التقدير والفخر بالاختراعات المبتكرة، التي قدمها هؤلاء المبدعون، وتنوعت بين جهاز لاستخراج الأدوات (المبارد) المكسورة من داخل القنوات العصبية لجذور الأسنان الذي نال براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع وأداة حمل ورفع الهاتف النقال والأجهزة المحمولة الذي نال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وذكر أن الاختراعات تضم أيضا جهاز محول باليد لإزالة التلوث الاشعاعي عن الأسطح الذي نال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركية واختراع يتمثل بطريقة لكشف كسور العظام باستخدام تشتت الضوء ونال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبية في ألمانيا. من جانبه، أشاد الديحاني في تصريح مماثل بما قدمه المخترعون من أفكار مبتكرة ومبدعة في اختراعاتهم نالوا على إثرها براءات اختراع عالمية تليق بهم وتشكل إضافة مهمة إلى سجل الإبداع والاختراع في دولة الكويت وتقدمها على مؤشرات الابتكار العالمية. يذكر أن المخترعين المكرمين هم محمد أحمد العنزي ومحمد عبدالله العنزي وانتصار حسين الشحيمة الذين نالوا براءة اختراع من الولايات المتحدة عن جهاز استخراج الأدوات المكسورة من جذور الأسنان وجيهان عبدالصاحب القريني عن اختراعها لحمل ورفع الهاتف النقال والأجهزة المحمولة ونالت براءة اختراع من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ومن المكرمين أيضا نهى حزمان الميع عن جهاز محمول باليد لإزالة التلوث الاشعاعي عن الأسطح ونالت براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركية وعلي طالب حاجية وإبراهيم خليل سلطان وكوثر فؤاد المجادي وسارة محمد العمران وشموخ أحمد الفيلكاوي وسارة يوسف بورجيب الذين قدموا طريقة للكشف عن كسور العظام باستخدام تشتت الضوء ونالوا براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبي في ألمانيا.

