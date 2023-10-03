الرقبة: مشاريع إسكانية ضخمة وفق أحدث الطرز العالمية

وطن النهار

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة: إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير نحو بناء مجموعة من المدن الإسكانية المتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات عالمية خلال الفترة القريبة المقبلة

وأضاف الرقبة بمناسبة يوم الإسكان العربي الذي يصادف 2 أكتوبر من هذا العام ان المؤسسة ابرمت اخيرا مذكرة تعاون في مجال التطوير الاسكاني وذلك ضمن 7 اتفاقيات تعاون مشتركة وقعت خلال لقاءات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح مع الجانب الصيني الهدف منها بناء مدن اسكانية متكاملة ويجري تنفيذها على أرض الواقع وأن المذكرة ستعزز أشكال التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية اضافة إلى عملها جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية لإقرار مجموعة من القوانين تسهم وبشكل فعال في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع.

وأشار إلى أن الكويت تنفذ حاليا مجموعة من المشاريع الاسكانية الضخمة كمشروع جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الاحمد والتي تخدم آلاف الأسر الكويتية، وبين أنه وعلى أرض الواقع جرى الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لـ 36749 قسيمة ضمن مشاريع شمال ووسط البلاد وهي في المطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك، إضافة إلى دخول مشروع جنوب صباح الأحمد حيز التنفيذ واستكمال طرح وتوقيع عقود مشروع جنوب سعد العبدالله، إلى جانب مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تعزز الايرادات المالية للمؤسسة.

وذكر الرقبة إلى أن المؤسسة والتزاما منها بالمعايير الدولية والعربية تنفذ مشاريعها وفق أحدث تصاميم المدن الصديقة للإنسان مما يحقق الارتقاء النفسي والاجتماعي للمواطنين، مبينا أن من ضمن ما تقوم به المؤسسة ومن خلال شراكاتها الإقليمية والعربية هي الاستفادة من الخبرات المتنوعة والحديثة في تطوير المدن وتصميمها وفق أحدث طراز يوفر من خلاله مساحات شاسعة واستغلالها بشكل صحيح بيئيا وخدماتيا مما يوفر حاجة المواطن اضافة إلى تحقيق الراحة النفسية له.

ولفت إلى أن العمل مستمر لتجاوز جميع التحديات التي تعترض توفير الرعاية السكنية للمواطنين سواء كانت تشريعية أو تنفيذية على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وكانت المؤسسة قد اقامت احتفالية بيوم الاسكان العربي بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف امينة عبدالكريم العوضي التي اوضحت سعي المؤسسة دائما الى توفير السكن الكريم والبيئة الصحية للمواطنين وتطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر وتوجه الدولة ضمن خطة التنمية، كما اشادت بالجهود المثمرة من قبل العاملين بالمؤسسة بمختلف قطاعاتها شاكرة كل ما يبذلونه في سبيل تحقيق الرغبة السامية في توفير المشاريع الاسكانية للمواطنين.

