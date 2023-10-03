خالد الصالح: ارتفاع المعدلات السنوية المكتشفة للإصابة بالسرطان

وطن النهار

أكد رئيس الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان «كان» د. خالد الصالح، ارتفاع المعدلات السنوية المكتشفة للاصابة بالسرطان في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح ما بين 1 الى 5 في المئة بسبب زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر وارتفاع الكثافة السكانية في البلاد.

وقال الصالح في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الأول بمناسبة انطلاق فعاليات الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار «صحتك رأس مالك» برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح عن اصابة نحو 36?9 لكل مئة الف نسمة.

واضاف: انه «بحسب سجل احصاءات مركز الكويت لمكافحة السرطان فقد بلغ عدد الاصابات بسرطان الثدي بين الكويتيات وغير الكويتيات 640 حالة بلغت نسبة الاصابة بين الكويتيات 41?2 في المئة ونسبة 38?5 في المئة اصابة بين غير الكويتيات.

ونوه الصالح بتنظيم فعاليات جديدة لاول مرة هذا العام في منطقة المباركية منتصف الشهر الحالي ولمدة ثلاثة ايام بمشاركة وفد من دول مجلس التعاون الخليجي للتوعية بأهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، داعيا النساء فوق سن الاربعين بضرورة التواصل مع الحملة للتوعية بكيفية الفحص الذاتي والمبكر عن الاصابة.

ولفت الى ان «كان» نجحت في تغيير نظرة الجمهور حول بعض المفاهيم المتعلقة بالسرطان فقد كانت نسبة من يعتقدون ان السرطان مرض قابل للشفاء قبل اطلاق حملة «كان» 36 في المئة وبلغت هذه النسبة بعد بدء الحملة الى 61 في المئة اما نسبة من شاهد حملات التوعية كانت 38 في المئة لتصبح بعد انتشار حملة «كان» الى 70 في المئة.

وقال ان «كان» طبقت استراتيجية احترافية من اجل الوصول الى اهدافها المرسومة اتبعت فيها مختلف الاساليب في طرق التوعية حتى تصل رسالتها وتساعد افراد المجتمع لاتباع نمط حياة متوازن.

كما رفعت جرعة الثقافة الصحية تجاه عوامل المخاطرة التي قد تؤدي للاصابة بالاورام والتعرف على العلامات الاولية لها خاصة التي يمكن اكتشافها مبكرا كسرطان الثدي.

من جانبها، استعرضت مسؤولة حملة التوعية د. حصة الشاهين، بنود الحملة وبرامجها التوعوية على مدار شهر كامل وتشمل إقامة مهرجان في سوق المباركية يوم 14 الحالي ولمدة ثلاثة ايام، فضلا عن العديد من الفعاليات التوعوية بالاضافة لوجود سيارة العيادة المتنقلة لتدريب السيدات على الفحص الذاتي.

ولفتت الى ان الحملة تتضمن عددا من المعارض في مجمعات الأفنيوز و360 وبوليفارد والبروميناد والعاصمة فضلا عن اقامة أمسية «كلنا لحياة خالية من السرطان» في حديقة الشهيد حسين الزعابي للطفل ضمن تعاون حملة كان مع برنامج المدن الصحية في منطقة الفيحاء الصحية.

وأوضحت الشاهين ان حملة «كان» تركز على الجانب الرياضي لما له من أهمية كبيرة للوقاية من العديد من الأمراض ومنها السرطانية لذا عمدت على اقامة مسابقة كرة السلة الودية للمتعافيات التي ستقام بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ونادي كاظمة الرياضي، وكذا اقامة بطولة السباحة للسيدات في مسبح نادي المعاقين.

