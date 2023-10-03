«التقدم العلمي» نظمت ورشة حول تواصل الباحثين والمنصات الرقمية

وطن النهار

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ورشة علمية حول التواصل العلمي تستهدف معرفة السبل المثلى لتعزيز تواصل الباحثين العلميين مع الجمهور والمنصات الرقمية المعنية بذلك وتحقيق الفهم المناسب لنتائج أبحاثهم العلمية.

وقالت المؤسسة إن الورشة التي استمرت يوما واحدا في حرم كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت وقدمها مدير تطوير التحرير في مؤسسة نيتشر بورتفوليو ومدير أكاديميات نيتشر البحثية د. هاري شيرلي ركزت على أهمية التواصل العلمي وكيفية العمل بشكل فعال مع وسائل الإعلام لتوصيل الرسائل العلمية المناسبة إلى الجمهور.

وأضافت أن الورشة تناولت كيفية توصيل نتائج الأبحاث العلمية بطريقة تثير اهتمام الجمهور وتوضح طرائق كتابة الاستراتيجيات المناسبة لتحسين قدرتهم على فهمها إضافة إلى النتائج المترتبة على إيصال المعلومات العلمية بطريقة خاطئة إلى الجمهور. وأفادت بأن الورشة تطرقت إلى كيفية مناقشة الأفكار العلمية المعقدة بطريقة واضحة ومبسطة وأهمية التسلسل المنطقي والهيكلية في القصص الإخبارية العلمية والحفاظ على انتباه الجمهور باستخدام مصطلحات علمية مناسبة ومفهومة. وأوضحت المؤسسة أن الورشة بحثت كيفية التعامل مع منصات نقل المعارف العلمية وأهمها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وكيفية عمل الباحثين مع الإعلاميين والأخطاء الشائعة أثناء إعداد البيانات الصحافية ذات الطابع العلمي والتأثير الاجتماعي للقصص الإخبارية اللاحقة.

