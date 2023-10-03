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«القوى العاملة»: إرشاد 191 مواطناً للعمل في القطاع التعاوني

عبدالرسول راضي
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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، بدء اجراءات المقابلات الارشادية الخاصة بالوظائف الادارية في القطاع التعاوني بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية بشأن خطة تكوين القطاع التعاوني، موضحا ان عدد الشواغر للدفعة الأولى للجمعيات التي تم إدخال شواغرها من تاريخ 23 يوليو الماضي حتى 13 اغسطس 2023 بواقع 25 شاغرا لـ 11 جمعية.
وأكد العتيبي أهمية تكويت الجمعيات واستمرار الجهود لتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص خاصة الشباب الكويتي للعمل لاسيما القطاع التعاوني، ما يسهم في إتاحة الفرص لهم في هذا المجال، وتحسين الخدمات المقدمة والرقي بما يتناسب مع متطلبات تكويت القطاع الخاص.
العمالة الوطنية
من جانبها، قالت نائبة المدير العام لتنمية العمالة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ القرار الهادف باستقطاب العناصر الوطنية والعناية بها وإكسابها الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل وتلبية احتياجات القطاع التعاوني من الكوادر الوطنية.
وأضافت: انه استكمالاً لجهود الجهات المعنية وذات العلاقة بتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء السالف الذكر تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة اعتبارا من امس ولمدة أسبوعين إجراء المقابلات الارشادية للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية.


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