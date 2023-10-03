«البلدي» وافق على تغيير نشاط مسلخ الشويخ

وطن النهار

وافق المجلس البلدي أمس، على مقترح لجنة الأسواق العامة بشأن تغيير نشاط موقع المسلخ إلى موقع لسوق الخيام بصفة مؤقته في منطقة الشويخ الصناعية الثانية. وأكد رئيس المجلس عبدالله المحري، أن «المجلس يدعم أي مشروع يديره أو يملكه المواطن، كما أن المجلس مع أي تعديل يصب في مصلحة المستثمر». بدوره، قال مدير الإدارة القانونية حسين العجمي، إن تغيير استعمال المسلخ إلى سوق خيام مؤقت أو إضافة أي شروط أو نصوص، أمر متروك للمجلس البلدي»، لافتا إلى أن توقيع العقود سيكون مع أملاك الدولة. من جانبه، نوه عضو لجنة أسواق الخيام حسن الكندري، إلى أن «الموقع الحالي يتبع البلدية، أما السابق فهو يتبع إدارة أملاك الدولة»، مؤكدا أن رسوم 50 دينارا التي ستحصلها البلدية ليست إيجارية بل تقديرية نظير خدمات نظافة وأمن ومراقبة للسوق. وأوضح أن السوق في السابق كان يفتقد لاشتراطات السلامة، أما في الموقع الجديد فهناك تنسيق مع الإطفاء، كما أن التشغيل سيكون مختلفا عن السابق.

إلى ذلك، وافق المجلس على طلب العضو فهيد المويزري، أن تكون أولوية التوزيع لأصحاب القسائم بنفس العدد.

من جانب آخر، وافق المجلس على مبادرتي بخصوص التصميم والإشراف على تنفيذ سور وبوابات مقبرة الصليبخات وتطوير شارع عثمان بن عفان في مدينة الكويت، ووافق أيضا على طلب تعديل مساحة موقع الهيئة العامة للبيئة (مخفر الشويخ سابقا) المذكورة في قرار المجلس البلدي في منطقة الشويخ الثالثة، وافق كذلك على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إعادة تخصيص موقع محطة التحويل الكهرباء الرئيسة في منطقة العقيلة قطعة 6. وأبقى المجلس على الجدول السؤال المقدم من العضو فهيد المويزري، بشأن إزالة سوق الخيام في منطقة الري من أجل تحديث الرد، بينما احال المجلس إلى اللجنة الفنية الرد على السؤال المقدم من العضو إسماعيل بهبهاني بشأن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة استحداثا وتطويرا إلى اللجنة الفنية. وأوضحت البلدية في ردها أن تطوير اي طريق لابد أن يكون بتوصية من قبل المخطط الهيكلي، لاسيما ان هناك شروطا مرجعية تقوم البلدية بمراجعتها قبل طرح المشروع. واعاد المجلس الرد على الأسئلة المقدمة من عبدالله العنزي إلى الجهاز التنفيذي بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والأعمال المكملة لها إنشاء وتشغيلا وصيانة، وبشأن المدخل والمخرج الرئيس لمدينة جابر الأحمد المقابل لمنطقة شمال غرب الصليبخات.

واعاد المجلس السؤال المقدم من العضوة شريفة الشلفان، بشأن دور البلدية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية للحد من تأثير التغير المناخي إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.

