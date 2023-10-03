ضبط 7 أشخاص يديرون مطعماً ومقهى وبقالات دون ترخيص

وطن النهار

تمكن رجال الأمن الجنائي من ضبط 7 أشخاص يديرون مطعماً ومقهى دون ترخيص وبائع جائل وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وفي التفاصيل انه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين على القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية «ادارة مباحث محافظة العاصمة» من ضبط شخصين استغلا غرفاً داخل بناية سكنية وتحويلها إلى بقالة غير مرخصة، وتبين قيامهما ببيع منتجات منتهية الصلاحية ويقومان بتغيير تواريخ الانتهاء، وشخصين يديران مقهى في سرداب بناية من غير ترخيص و(3) أشخاص يديرون مطعماً غير مرخص في أحد المنازل في منطقة جليب الشيوخ ويقدمون منتجات منتهية الصلاحية، كما تمكنت «إدارة مباحث محافظة الفروانية» من ضبط بائع جائل يقوم ببيع المواد الغذائية والمشروبات على المارة والمنازل، وجارٍ إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

