«أتذكر النسيان» جديد أميمة طالب

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طرحت الفنانة التونسية أميمة طالب الجزء الأول من ألبومها الجديد «تذكر النسيان»، والذي يتضمن 4 أغان. ويضم ألبوم المطربة أميمة طالب الجديد «تذكر النسيان» ثماني أغنيات، من ألحان الموسيقار طلال، مقسمة على جزأين.

ويحمل الجزء الأول عنوان «تذكر النسيان»، ويضم أربع أغنيات: هي «تذكر النسيان» كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وتوزيع زيد نديم، و«الغلطة غلطتي» كلمات عبدالرحمن الأبنودي وتوزيع يحيى الموجي، و«ليش مستغرب» كلمات علي مساعد وتوزيع زيد نديم، و«طيبة الخاطر» كلمات خالد المريخي وتوزيع بشار سلطان. وانتهت أميمة أيضاً من تصوير كامل أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، تحت إدارة المخرج حسن غدار، وتميز التصوير بروح العصر ومواكبة التجديد مع التنوع الموسيقي والمقامات اللحنية.

