رجاء البدر: حازمة في ما يخص تصميم الأزياء.. وأضع العَقد في حقيبتي

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شددت مصممة الأزياء الكويتية القديرة رجاء البدر القناعي على أهمية ودور الأزياء بالذات في الجانب التراثي من اجل ترسيخ وتأكيد الهوية والخصوصية. كما تعرضت رجاء البدر لعدد من القضايا والموضوعات ضمن برنامج – دهن العود مع سعود – على ليالي الكويت – في تلفزيون دولة الكويت.

وفي مستهل حديثها قالت مصممة الازياء البدر متحدثة عن تجربة – مذكرات بحار – التي قُدمت من خلال مركز جابر الثقافي: مذكرات بحار حينما طلبوني لتصميم ازياء هذا العمل المتميز كنت في غاية السعادة لانني كنت احس بأن هناك اشياء كثيرة بداخلي كنت اسعى الى تقديمها وترسيخها والعمل على عرضها. وقد تصورت في البداية ان المخرج سيكون كويتياً -بدون الإساءة للمخرج الأجنبي- ولكن تجربة كهذه كانت تتطلب مخرجاً كويتياً من اجل التفاهم معه بالاضافة الى معرفته التامة لادق التفاصيل الخاصة بالتراث والموروث.

ولكن المخرج الانكليزي لم يكن يعرف التفاصيل الخاصة بالعمل حتى وان كان يعرفها فانه كان يعرفها بالانكليزي وكنت في منطقة الوسط بينه وبين الشباب المشارك في العمل حيث كنت اقوم بالترجمة له من حيث ادق التفاصيل الخاصة بالازياء من – العباءة – و– البخنق – و– الوزار – وقد قمت بترجمة كافة تلك التفاصيل وحيثيات كل زي سواء للرجال او النساء وايضا التفاصيل الخاصة بكل شخصية بالذات ملابس البحارة.. وقد اضطررت للقيام بمهمة الترجمة من اجل ايصال فكرة كل زي الى المخرج ليقوم هو بدوره بفهم ادق التفاصيل والعمل على ايصال تلك الاعمال من ازياء وخياطة وحياكة الى المشاهد. وكانت النتيجة ان العمل انجز بطريقة اكثر من رائعة، والعمل كما هو معروف من تقديم الفنان القدير شادي الخليج -شفاه الله- بالاضافة الى مجاميع كثيرة ساهموا في تقديم الكويت القديمة بالذات اهل الغوص وهو من نوعية الأعمال التي تمسني واعشقها وأسعى الى تقديمها.

وتابعت: انا احب المودرن (الحديث) و(الكلاسيكي) ولكن هذه الازياء هي واقع اعيشه واحسه واسعي الى تقديمه لانه تمس هويتنا وخصوصيتنا التي يفترض ان تظل وثيقة للاجيال. بل استطيع التاكيد بان ازيائي التراثية هي ترسيخ للهوية والشخصية والخصوصية التي يتمتع بها الزي الكويتي النسائي والرجالي.

وحول الاختلاف بين – مذكرات بحار – 2019 و1979 قالت مصممة الازياء القديرة رجاء البدر:

اختلفت الازياء وبشكل واضح لانني كنت امام تجربة حرصت كل الحرص على منحها العمق والخصوصية والتفرد وبها ايضا تصور وحرصت على ان ينعكس كل ما هو مكتوب من احداث موجود على الخشبة عبر ادق التفاصيل ومنها ملابس النساء حينما يذهبن الى البحر لغسل الملابس أو الحريم اللائي الذين كن ينتظرن ابناءهن وازواجهن عند العودة من الغوص بعد غياب اشهر عدة. لهذا شاهدنا في اوبريت – مذكرات بحار – كل المفردات والتفاصيل على خشبة مسرح مركز جابر الاحمد الثقافي.

وحول ما يقال بان رجاء البدر حازمة وشديدة في التعامل خلال العمل قالت: نعم وانا اعترف بذلك حتى أنني اضع العقد في حقيبتي في حال الإخلال بأي بند من البنود فانني اقف وبشكل حازم بالذات فيما يتعلق ببعض الجوانب التي ضد مبادئي وحرفتي وخصوصية ما اقدم من منجز ابداعي خاص بالازياء. وانا حازمة في هذا الامر بالذات في ما يخص تصميم الازياء والفكرة التي ينطلق منها تصميم كل زي من الازياء.

وفي ما يخص مشوارها في تقديم من يقرب من عشرة اعمال لمسرح الطفل بالتعاون مع شقيتها السيدة عواطف البدر رائدة مسرح الطفل في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومشوار تجاوز الخمسين عاما من العطاء، بالاضافة الى الاعمال السينمائية ومسرح الكبار وعشرين عرض ازياء عالمي آخرها كان في مدينة انقرة التركية وأسباب توقفها عن عروض الازياء العالمية قالت:

تنطلق التجربة من خلال تقديم السيرة الذاتية والمشروع الخاص بالعرض الخاص بكل بلد مع التمازج بين ذلك البلد ودولة الكويت لكون تلك الازياء هي في الاصل كويتية وهناك بعض السفارات او بعض الدول تقبل المشروع ويتم انجاز العرض كما تم مع العديد من دول العالم، واشير هنا الى ان عروض الازياء في الخارج مكلفة جدا بالذات مع عارضات الأزياء والفريق الكامل من خياطين وموسيقيين وبقية العمليات الخاصة بالعرض بالاضافة طبعا الى العارضات من الجنسين. كما ان الامر يشمل تذاكر السفر والاقامة ومكان تقديم العرض وليس كل السفارات تتقبل الامر لكلفته اولا.

واشير الى انني من يقوم بالطلب من السفارات لتقديم عروض كهذه من اجل احياء التراث الكويتي وتقديم الزي الكويتي بما يمتاز به من ثراء واصالة... وأعترف بأنني لا امتلك الامكانات المادية لتحمل كلفة مشاريع كهذه يفترض ان تقوم بها المؤسسة الرسمية متمثلة بالوزارات والسفارات والجهات الرسمية وانا اقدم جميع خدماتي وخبرتي في هذا الجانب.

وعن العيش سنوات طويلة تقترب من العشرين عاما من حياتها في البصرة في العراق وعن الكيفية التي تجيد بها التعامل مع الازياء والموروث قالت: انا عشت وسط البيئة الكويتية حتى وانا في البصرة فانا بنت اسرة كويتية ولم اكن معزولة عن الكويت وازيائها وتراثها بالاضافة الى انني بحثت مطولا في هذا الجانب الثري والعميق ليكون حاضرا وعملت على المحافظة على ذلك الارث الثمين والتعامل معه باصالة وتقدير.

وتابعت: واشير هنا الى ان اغلب المصادر التي تتحدث عن الازياء وتاريخها وتفاصيلها تأتي من خلال كتب اجنبية لعدد من اهم المصورين البريطانيين الذين حطوا الرحال في الكويت اعتبارا من عهد المغفور له الشيخ مبارك الصباح. وجاء أولئك المصورون مع البريطانيين وهم من قام بتصوير كل شيء وتوثيقه ليكون حاضرا للاجيال لذا حرصت على اقتناء تلك الكتب النادرة والمهمة. بل ان تلك الكتب اليوم تعتبر وثائق نادرة ومهمة.

وحول تجربتها مع مسلسل «أسد الجزيرة» قالت رجاء البدر: انه واحد من اهم التجارب التلفزيونية الدرامية عامر بالشخصيات وايضا الازياء الخاصة بكل شخصية وقد حرصت للسفر الى سورية من اجل شراء الاقمشة الخاصة بعدد من الازياء بالذات (الزبون) وهو زي كان موجودا في الكويت والعراق فقط ومنه رجالي ونسائي وحصلت على خياطين بارعين ومتميزين في دمشق من اجاز تلك الازياء والتصاميم. بالاضافة الى عقال (الشطفة) ووجدته في سورية حيث كان يرتدية الشيخ مبارك الصباح وابناؤه الكرام..

في هذه التجربة قدمنا انجازاً درامياً وفنياً عالي المستوى.. ومن انجاز اعمال اسافر الى الهند ومصر وأخص الهند التي تعتبر الاهم من حيث صبغ الملابس وأسافر الى مدينة كالكتا حيث كبريات المصابغ التي تغذي أهم دور الازياء العالمية.

وعن مسرحيات الكبار ونجومها تقول رجاء البدر: قالت قدمت العديد من المسرحيات الخاصة بالكبار ومن بينها «فرحة امة» باي باي لندن «وجنون البشر» واعمال اخري وفي مسرحية «باي باي لندن» قدمت ازياء الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا وايضا الفنان الراحل غانم الصالح ومريم الغضبان وهيفاء عادل وإنتصار الشراح وداود حسين وعلي المفيدي وغيرهم وكل هذا الازياء كانت من تصميمي وابتكاري وافكاري.. بالذات دشداشة شخصية «نهاش فتي الجبل» وقمت بتقديم الالوان التي تناسب الشخصية لما تحمله من فانتازيا وانا لا افرض على النجوم الكبار بالذات الالوان لانني احترم رأيهم وشخصياتهم وفكرهم وتجربتهم وعلى مصصم الازياء اقناع الفنان بفكرة الزي القريبة او التي تناسب الشخصية وهذا ما حصل فعلا مع جميع الشخصيات.

وتابعت: حول أزياء الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا فانه قام باختيار القميص الاصفر الذي كتب عليه كلمة لندن اما بقية الازياء الخاصة به فكانت من تصميمي وتعاون مشترك.. وفي ما يخص مسرحية «فرحة امة» قمت تقديم تصميمات خاصة من بينها زي مايكل جاكسون للفنان عبدالرحمن العقل بالاضافة مع على جمعة وعبدالله السلمان..وهكذا فساتين الفنانات وقد عرض العمل امام قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتحدث عن مسرحية «جنون البشر» مع الفنان القدير سعد الفرج بقولها: تجربة مسرحية مهمة وعالية الجودة وثرية بالقضايا والمسرحية لم تعرض تلفزيونيا.

وتنتقل للحديث عن عروض مسرح الطفل من خلال مسرحيتي «سندريلا» وقفص الدجاج – قائلة: في كل عمل لا بد من قراءة النص بالكامل وتابع البروفات والشخصيات واخلق هارمونى بين الازياء والديكور وحتى الاكسسوارات.

وفي مسرحية «قفص الدجاج» عملت الازياء من الريش لذا ذهبت الى سوق الحمام فلم اجد الريش المناسب للشخصيات عندها اختلقت اشياء وعملت ريشاً وذهبت الى سوق الجمعة، وهكذا أزياء المسرحية التحفة «السندريلا» وانا قمت تصميم جميع الملابس وبدأت اشتغل عليها ما عدا زي الفنانة المتميزة هدى حسين لانها تمتلك حالة من الغنى في الاحاسيس الداخلية، ونظرا لثراء الشخصية وايضا اللياقة العالية التي تمتع بها الفنانة هدى حسين قررت السفر الى كالكتا بالهند لإحضار الأقمشة التي تليق بالشخصية وقد استاذنت من الاستاذة عواطف البدر (شقيقتي) من اجل السفر وانجاز الزي وعدد آخر من الشخصيات وتمت عملية الخياطة وكانت المنتجة عواطف البدر سخية على جميع الاعمال التي قامت بانتاجها لذا حققت جميع أعمالها النجاح والانتشار وسيظل اسم عواطف البدر كرائدة لمسرح الطفل في الكويت ودول الخليج

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