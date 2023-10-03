«الإسكندراني».. العمل الخامس لأسامة أنور عكاشة بعد وفاته

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«الإسكندراني»، هو الفيلم الخامس للكاتب والسيناريست الراحل أسامة انور عكاشة، الذي سيبدأ تصويره المخرج خالد يوسف هذا الشهر؛ ليثبت مقولة أن: «المبدعين لا يموتون، حتى وإن غابوا بأجسادهم، فأعمالهم حاضرة لا تموت».

ويعد الكاتب والروائي الكبير أسامة أنور عكاشة أحد أهم كتاب السيناريو في الدراما المصرية في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومع الألفية الجديدة، وعلى الرغم من رحيله في 2010، فإن فنه وأفكاره مازلت باقية، وعاما بعد عام، نفاجأ بعمل جديد من مؤلفاته، يخطفنا لعالم من المبادئ والمثل، والأفكار والخيال الراقي، الذي لطالما جسده لنا من خلال شخصياته التي تظل محفورة بأذهاننا، منذ أجزاء مسلسل ليالي الحلمية، الذي يمثل علامة من علامات تاريخ الدراما المصرية.

وتوالت أعمال الراحل أسامة أنور عكاشة، بعد وفاته، بداية، من الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، ومسلسل «موجة حارة»، ومسلسل «راجعين يا هوى»، وفيلم هما «الباب الاخضر»..

فيلم «الاسكندراني»، من إنتاج وإخراج المخرج المصري خالد يوسف، الذي أكد على سعادته الشديدة، لأنه وجد أخيرا نصا للرائع أسامة أنور عكاشة، لم ير النور بعد، ليقدمه، ويتناول الفيلم قصة شخصية إسكندرانية، ويتحدث عن الهوية والإسكندرية، ويقوم ببطولة الفيلم الفنان المصري أحمد العوضي، الذي يثبت من خلاله نجوميته وتألقه بعيدا عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد أن حاول البعض الترويج لاستغلاله لنجاحها. وتشاركه البطولة النجمة زينة، مع نخبة من نجوم السينما المصرية، أبرزهم: حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمد رضوان، إنتصار، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من إخراج خالد يوسف.

والفيلم من تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

