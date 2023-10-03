«TOP 10» السينما المصرية.. كريم عبد العزيز «نمبر

إضاءات

«الإيرادات».. واحد من التحديات التي تواجه غالبية نجوم الفن، لا سيما الذين يميلون بشكل أكبر إلى تقديم الأعمال السينمائية، فـ«شباك التذاكر»، دائما يكون صاحب الكلمة العليا في تحديد «نجومية الفنان» ومكانته، وفي أحيان كثيرة أجره، ولهذا هناك من يعشق الكاميرا فتعشقه ويقدم أعمالاً تصنع تاريخه، وهناك من يتواجد في السينما وليس لديه أي قبول لكن لديه موهبة أو العكس، السينما أصبح لها نجوم بعينهم يقدمون أعمالاً تحقق أعلى الإيرادات.

التقرير التالي، يرصد أكثر 10 أفلام حققت إيرادات مرتفعة في تاريخ السينما المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

«بيت الروبي»

فيلم من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي طرح في دور العرض السينمائي ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى ما يقرب في من 124 مليون جنيه، والتي تعتبر الأعلى في تاريخ السينما في مصر. تدور أحداث «بيت الروبي»، في إطار كوميدي إنساني مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما.

«كيرة والجن»

عرض الفيلم عام 2022، وشارك في بطولته الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وحقق «كيرة والجن» إيرادات وصلت إلى120 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، والتي بدأت بحركة احتجاجات شعبية، قبل أن تتحول إلى ثورة شعب.

«الفيل الأزرق2»

عرض الفيلم عام 2019 وقام ببطولته الفنان كريم عبد العزيز وهو مأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم مقتبسة من عمل أجنبي.

حقق الفيلم أكثر من 104 ملايين جنيه إيرادات وعرض في موسم عيد الفطر، وعرض الجزء الأول منه عام 2014 وحقق إيرادات أكثر من 35 مليون جنيه.

«ولاد رزق2»

الفيلم شارك بطولته مجموعة من الفنانين منهم احمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، الجزء الثاني عرض عام 2019 بعد ثلاث سنوات من عرض الجزء الأول، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى أكثر من 101 مليون جنيه

«ولاد رزق 2» تدور أحداثه حول الأخوة الأربعة يحاولون بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثاً واحداً يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم.

«كازابلانكا»

شارك في بطولته الفنان أمير كرارة غادة عادل، والتركي خالد ارجغيتش، عرض الفيلم عام 2019 وجار عمل جزء ثان للفيلم، وحقق إيرادات وصلت إلى 80 مليون جنيه.

الفيلم تدور أحداثه حول المهاجرين الذين فروا من بطش النظام النازي إلى شمال أفريقيا التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي.

«الممر»

الفيلم عرض عام 2019 وقام ببطولته مجموعة من الفنانين منهم احمد عز، احمد فلوكس، اياد نصار، احمد رزق، محمد فراج، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 74 مليون جنيه،الفيلم تدور أحداثه حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

«البدلة»

«البدلة» من بطولة الفنان تامر حسني وأكرم حسني عرض عام 2018 وجار عمل جزء ثان له ،وهو مأخوذ من الفيلم الأجنبي «let’s be cops»، حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 67 مليون جنيه.

«البدلة» تدور أحداثه حول شابين فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية، ويتنكران في زي رجال الشرطة لمقابلة زملائها القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيان حقيقيان، وتقع لهما العديد من الأحداث والمشاكل.

«واحد تاني»

«واحد تاني»، أحدث أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائي، وعرض عام 2022 حقق إيرادات وصلت إلى 60 مليون جنيه ،الفيلم تدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائياً اجتماعياً في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد.

«العارف»

قام ببطولته الفنان أحمد عز وعرض عام2021، تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول، الأحداث في وقتنا المعاصر والسرقة عبر الانترنت ، الفيلم حقق إيرادات وصلت إلى 59 مليون جنيه.

«نادي الرجال السري»

الفيلم قام ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، ماجد المصري، وعرض عام 2019 وحقق إيرادات وصلت إلى 58 مليون جنيه، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه (نادي الرجال السري).

