سوق «كان الدولية» للتلفزيون «ميب كوم» يشهد حضوراً عربياً إضافياً

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تشهد أعمال الدورة الجديدة لسوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم» حضورا عربيا اضافيا عبر مجموعة بارزة من اهم القطاعات الانتاجية في العالم العربي والشرق الاوسط.

وفي تصريح خاص للسيدة باسكال لاليماند مدير الحسابات الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قالت فيه بانها ترصد بكثير من الفرح التطور الكبير في الحضور القادم من العالم العربي ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام ضمن اعمال الدورة الجديدة لـ «ميب كوم» التي تنعقد في الفترة من 16 – 19 اكتوبر المقبل في قصر المهرجانات بمدينة كان جنوب فرنسا.

وتابعت باسكال لاليماند قائلة: يسعدنا جدًا أن نرحب ببعض الشركات الكبرى من الشرق الأوسط والعالم العربي، هذا العام والذي تعود فيه مرة أخرى في سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم»، ومنها:

OSN «او اس ان» وشاهد ورؤية و«يو ام اس» والجزيرة واستديوهات «ام بي سي»، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، كريتيف ميديا أبوظبي، نيوم. والعلا، وايجل فيلمز و، وشركة عصام حجاوي للإنتاج، ومجموعة (ارب تليميديا) و«بي ان» وسيدرز ارت

، وعارضون جدد مثل (بيبي كلاي» من ابوظبي وروتانا من المملكة العربية السعودية ومؤسسة قطر للاعلام.

واشارت باسكال لاليماند مديرة الحسابات الرئيسية في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا الى انه يبلغ نمو الحضور القادم من الشرق الاوسط بزيادة قدرها 20 % مقارنة بالعام الماضي 2020 وهو ما يشكل تطورا ايجابيا في الحضور القادم من العالم العربي والشرق الاوسط لاهم الاسواق الخاصة بصناعة الترفيه والمحتوي الابداعي في العالم.

من جانبه قال مندوب الشرق الاوسط لسوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم» السيد باسل حجار بان «ميب كوم» الذي ستستضيفه مدينة كان جنوب فرنسا حيث قصر المهرجانات الموقع الاهم دوليا لاقامة المهرجانات والمؤتمرات يؤمن فرصاً حقيقية لصناع المحتوى في العالم العربي ومنطقة الشرق الاوسط للتواصل مع كل ما هو جديد ومتميز بالاضافة الى عقد الكثير من الصفقات الخاصة بالانتاج المشترك والبيع والشراء والتوزيع وفتح افاق تعاونيات فنية على المستوى الدولي . وقال باسل حجار اننا امام دورة استثنائية عامرة بأهم الشركات والاستديوهات والمنصات والقنوات وصناع الانتاج في العالم العربي الذين يحطون رحالهم من اجل تقديم احدث نتاجاتهم في حوار متجدد يهدف الى الانطلاق الى فضاءات عالمية ارحب واوسع.

واشار مندوب الشرق الاوسط لـ «ميب كوم» و«ميب تي في» الى ان هذه الاسواق تعتبر الحدث الدولي الاهم في صناعة الانتاج والمحتوى الابداعي وتؤمن فرصاً اضافية لصناع الانتاج في العالم العربي للتماس مع كل ما هو جديد واكتشاف افكار واسواق جديدة راحت تنعكس اثارها الايجابية عاماً بعد عام على صناعة الانتاج بجميع قطاعاته في العالم العربي.

وفي ختام تصريحها قالت السيدة باسكال لاليماند بان «ميب كوم» يرحب بالمبدعين العرب للتحليق الى العالمية عبر فضاءات «ميب كوم» الرحبة والخصبة والمتجددة . كما نفتح ابوابنا وقلوبنا وعقولنا لمزيد من التعاون المثمر البناء لدعم مسيرة الابداع والمبدعين في انحاء العالم.

