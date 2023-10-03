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عربيات ودوليات

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البحرين والأردن يبحثان تعزيز التعاون بالمجال الأمني


بحث وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس، مع مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيدالله المعايطة، التعاون في المجال الأمني بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال «آل خليفة»، للواء المعايطة، الذي يزور البحرين للمشاركة في اجتماع اللجنة الأمنية البحرينية- الأردنية المشتركة. وجرى خلال اللقاء «بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، وتعزيز آليات العمل المشترك في مجال تبادل الخبرات، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية». وأشاد مدير الأمن العام الأردني بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين، بفضل دعم ورعاية قادة البلدين.


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