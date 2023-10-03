السيسي يحذِّر من تبعات الزيادة السكانية: انتحار

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القاهرة- الوكالات: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لم يكن هناك شيء آخر أمام الدولة لتفعله في ملف المياه سوى المشروعات الخاصة بإعادة تحلية المياه، مطالبا المصريين بالانتباه لخطر المشكلة السكانية.

وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته بمؤتمر «حكاية وطن»، إن الزيادة السكانية ستجعل مصر غير قادرة على توفير مياه الشرب النقية للأجيال القادمة بعد 30 سنة، مطالبًا بضرورة التحرك من جانب الوزارات وعرض الحقائق على الناس، وألا يقتصر الحديث على المكاتب والاجتماعات في مجلس الوزراء.

وقال الرئيس إن خروج هذه البيانات إلى الرأي العام ستسهم في تشكيل رأي عام واعٍ وجيد، محذرًا: «اللي احنا ماشيين فيه ده اخره مش كويس».

وأشار الرئيس إلى أنه عندما طالب بعمل محطات معالجة صناعية وثلاثية كان الهدف منها معالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي والصحي لإلقائها مرة اخرى في المجاري، وإضافة مياه تكون صالحة لاستخدامها مرة اخرى وليس أمامنا حل آخر.

وأضاف الرئيس أن عمل محطة مياه لاستخراج مليار متر مكعب مياه للأجيال القادمة هو أمر غير واقعي، ولا يمكن تحقيقه، لافتًا إلى أن مشكلة السكان هي العامل المشترك في كل القضايا، قائلا «إن ما نمشي فيه الآن هو عبارة عن انتحار».

وتابع: «السنة تجر سنة والعشر سنين مروا بسرعة، وزدنا 20 مليونا، فهل زدنا 25 مليار مياه.. أكيد لأ.. كل اللي قدرنا نعمله إننا ندخل في برنامج ضخم جدا لصرفها على مشروعات المياه والناس بتسأل بتاخدو فلوس وقروض من البنك الدولي ليه!».

كما توجه الرئيس بالشكر للقطاع المصرفي لمجهوداته خلال الأعوام الماضية.

واستطرد: «يا جماعة في كلام كثير احنا قلناه في حكاية وطن، لأن الهدف منه عرض الحقائق»، مطالبًا القنوات بإعادة عرض هذا الكلام مرة أخرى غدًا.

وأضاف: «مفيش مواطن هيقعد للساعة 10:00 أو الساعة 12:00 علشان الكلام ده»، مؤكدا دي بلدنا كلنا والمحافظة عليها في رقبتنا كلنا.. أنا كبرت في السن واللي زيي خلاص الأيام مش فاضلة كتير.. لكن بتكلم على الأطفال والأجيال اللي جاية.. هنسيب لها ايه.. هيقولوا: ما فكروش ما خططوش ما نفذوش». وردا على كلمتي وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار والنقل كامل الوزير خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية» قال الرئيس السيسي إن بلاده أنفقت نحو 10 تريليونات جنيه (ما يعادل 323 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية، والتي شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية. وأشار إلى أن الحكومة أنفقت 10 تريليونات جنيه على المشروعات فقط، نظرًا لأن الشركات المصرية هي التي نفذت تلك المشروعات باستثمارات كانت يمكن أن تكون أكبر لو نفذتها شركات أجنبية، وتابع قائلًا: «لو كانت شركات أجنبية هي من نفذت هذه المشروعات كانت الكلفة ستصل إلى 30 تريليون جنيه». وأضاف أن رقم الـ 10 تريليونات جنيه الذي طرحه رئيس الوزراء يعادل اليوم ما قيمته 300 مليار دولار، وعلى أسعار الماضي 600 مليار دولار.

وشدد الرئيس المصري على أن ما تنفذه الحكومة من مشاريع قومية يستهدف أولا «حماية الأمن القومي المصري رغم التكاليف العالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة». واختتم مؤتمر «حكاية وطن»، أعماله أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي. وألقى المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

