حريق ضخم أتى على مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

عربيات ودوليات

أصيب 38 شخصا بحريق نشب في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، فجر أمس، وقد أمر وزير الداخلية المصري محمود توفيق بتشكيل لجنة لكشف أسباب الحريق.

وقال التلفزيون المصري إن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق الذي التهم المبنى بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الصحة أرسلت 30 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، بينما توجهت إلى الإسماعيلية طائرتان عسكريتان.

ونقلت وسائل الإعلام عن مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية أنها أعلنت حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث الحريق.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحريق.

من جانبه، أمر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، بتشكيل لجنة من الاستشاريين لكشف أسباب الحريق ومراجعة السلامة الإنشائية للمبنى وإمكانية إعادة تأهيله، وفقا للداخلية المصرية.

