loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حريق ضخم أتى على مبنى مديرية أمن الإسماعيلية


أصيب 38 شخصا بحريق نشب في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، فجر أمس، وقد أمر وزير الداخلية المصري محمود توفيق بتشكيل لجنة لكشف أسباب الحريق.
وقال التلفزيون المصري إن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق الذي التهم المبنى بالكامل.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الصحة أرسلت 30 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، بينما توجهت إلى الإسماعيلية طائرتان عسكريتان.
ونقلت وسائل الإعلام عن مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية أنها أعلنت حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث الحريق.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحريق.
من جانبه، أمر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، بتشكيل لجنة من الاستشاريين لكشف أسباب الحريق ومراجعة السلامة الإنشائية للمبنى وإمكانية إعادة تأهيله، وفقا للداخلية المصرية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة