تركيا تقصف 20 موقعاً لـ«الكردستاني» في العراق

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أنقرة- بغداد- الوكالات: تعهّدت تركيا منع «الإرهابيين» من تحقيق «أهدافهم» وشنّت ضربات جوّية ضدّ «أهداف» لحزب العمّال الكردستاني في شمال العراق، بعد ساعات على هجوم استهدف مجمعا أمنيا في وسط أنقرة قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا ودول غربية «إرهابيا» مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في تصريح لوكالة أنباء قريبة منه. وهو أول هجوم يتبنّاه الحزب منذ سبتمبر 2022 حين قتل شرطيا في مرسين (جنوب). واستهدف الهجوم مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة قرب مبنى البرلمان. وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا من أمام الوزارة إنّ الهجوم أدى إلى إصابة عنصرَي شرطة، ونفذّه رجلان فجّر أحدهما نفسه وأصيب الآخر برصاصة «في الرأس».

ولاحقا أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان بأنها شنّت «عملية جوية» في شمال العراق من أجل «تحييد حزب العمال الكردستاني». وذكر بيان أصدرته الوزارة أن «عملية جوية شنّت على مناطق في متين وهاكورك وقنديل وكارة، في شمال العراق من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى، ومنع الهجمات الإرهابية القادمة من شمال العراق ضد شعبنا وقواتنا الأمنية، وضمان أمن حدودنا». وأضافت الوزارة أن «20 هدفاً مستخدمة من قبل الإرهابيين» جرى تدميرها.

وحذر مصدر في الإدارة الرئاسية التركية من أن عمليات القوات المسلحة التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسورية ستتخذ طابعا أكثر نشاطا وقسوة بعد محاولة الهجوم الإرهابي في أنقرة. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المصدر قوله «ستصبح العمليات العسكرية لجنودنا أكثر نشاطا وصعبة، تركيا لن تصبح رهينة للإرهابيين».

في المقابل أكدت الرئاسات الأربع في العراق، «أن حل الخلافات يتم عبر الحوار والتفاهم والتعاون المشترك». وأفادت وكالة الأنباء العراقية «واع» بأن «الرئاسات الأربع اجتمعت لبحث مجمل التطورات والأوضاع العامة في البلاد»، مشيرة الى أنهم أكدوا «رفضهم أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، كونه يتنافى مع مبادئ حسن الجوار ويهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة».

وقال رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد، في مقابلة مع قناتي «العربية» و«الحدث» إن بغداد تسعى إلى التوصل لاتفاق أمني مع أنقرة، مشدداً على ضرورة احترامها لسيادة العراق.

واعتبر رشيد أنه «من الضروري أن تراعي تركيا وضع العراق»، مؤكداً أن خروقاتها «تؤدي إلى قتل المدنيين». وأكد أن «الخروقات التركية تتم في إقليم كردستان على مدار اليوم.. طائرات حربية ومسيرات وقواعد عسكرية تركية في العراق.. وهذا ما لا نقبله».

