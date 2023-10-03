1035 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 1035 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية. وأدى المستوطنون والمتطرفون اليهود صلاة تلمودية عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما اعتدت شرطة الاحتلال على المرابطين عند الباب واعتقلت عددا منهم.

وتأتي هذه الاقتحامات في ثالث أيام ما يسمى «عيد العُرش اليهودي»، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال حيث انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أن «عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وأضاف الشهود أن «مجموعات كبيرة من المستوطنين تجولوا في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين». من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الشرطة الإسرائيلية فرضت بالمقابل قيودا عمرية على دخول المصلين إلى المسجد، بمنع الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد خلال فترات الاقتحامات.

