فرار جماعي من بلدة سودانية بعد هجوم «الدعم السريع»

عربيات ودوليات

بورتسودان- الوكالات: فرّ آلاف السودانيين من سكان بلدة تقع على الحدود بين ولايتين بوسط السودان بعد أن هاجمتهم قوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد بعضهم، في ظل المعارك الدائرة بينها وبين الجيش منذ أكثر من خمسة أشهر. وأفاد أشخاص من الفارين عن هروب أكثر من 15 ألف شخص من سكان بلدة ود عشانا التي تقع بولاية شمال كردفان على الحدود مع ولاية النيل الأبيض بعد أن هاجمتها قوات الدعم السريع صباح السبت على متن أكثر من خمسين عربة «لاند كروزر» مسلحة. وقال السوداني الطيب عبد الباقي الذي فرّ مع أسرته من البلدة إلى قرية العديداب على بعد 10 كيلومترات شمالا عبر الهاتف «عشنا ساعات من الرعب. قتل جاري وابن عمي بسبب الرصاص العشوائي».وتابع «فقدنا حيواناتنا والمعدات التي نستجلب بها مياه الشرب». من جهتها أكدت قوات الدعم السريع عبر حسابها على موقع «إكس» (تويتر سابقا) «السيطرة على حامية منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان وهي آخر حامية حدودية للفلول مع ولاية النيل الأبيض».