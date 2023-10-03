باكستان.. اختتام مناورات «الأخوة الأبدية 2» بمشاركة قطر

عربيات ودوليات

اختتمت، أمس، مناورات «الأخوة الأبدية 2»، متعددة الجنسيات، التي استمرت أسبوعين في باكستان بمشاركة دولة قطر. وانطلقت المناورات المذكورة في 17 سبتمبر الماضي، في منطقة بروثا بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، بمشاركة قوات خاصة من قطر وتركيا وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان. وهدفت التدريبات إلى تعزيز العلاقات العسكرية التاريخية بين الدول المشاركة فيه، إلى جانب المساعدة في رعاية مفاهيم العمل المشترك لمكافحة الإرهاب. كما تهدف المناورات، وفقاً لبيان الجيش الباكستاني، إلى تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك للتعاون العسكري المستقبلي.

