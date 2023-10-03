الجمهوريون يهددون بالإطاحة بزعيمهم في الكونغرس

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واشنطن - الوكالات: بات استمرار رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي في منصبه مهددا بعدما قرر متشددون في حزبه المضي قدما في محاولة إطاحته في حين حمله ديموقراطيون مسؤولية دفع البلاد إلى شفير «إغلاق حكومي».

وكان ماكارثي قد أبرم ليل السبت، في ربع الساعة الأخير، اتفاقا يضمن تمويلا طارئا للحكومة لمدة 45 يوما، ما أثار غضب الجناح اليميني في الحزب الجمهوري لكونه لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب. وفي المعسكر المقابل، ندد ديموقراطيون بتراجع رئيس مجلس النواب عن تعهدات كان قد قطعها بتجنب أزمة على صعيد الميزانية.

وقال النائب الجمهوري المتشدد مات غايتس إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة ماكارثي على خلفية إبرامه الاتفاق مع الديموقراطيين.

وقال غايتس في تصريح لشبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية «أعتزم التقدم باقتراح لإطاحة رئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع» مضيفا «أعتقد أنه يتعين عليه نزع الضمادة» في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

ووجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد انتقادات لكل من ماكارثي والمتشددين الجمهوريين لعدم تقيدهم باتفاق تم التوصل إليه قبل أشهر وكان يرمي إلى تجنب أزمة «إغلاق حكومي»، ولاستبعادهم دعم أوكرانيا.

وفي تصريح لشبكة «سي ان ان» قال غايتس «أعتقد أن علينا أن نمضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون محل ثقة» وشدد على أن «السبيل الوحيد لبقاء كيفن ماكارثي رئيسا لمجلس النواب في نهاية الأسبوع المقبل يكمن في أن ينقذه الديموقراطيون»، مضيفا «الآن سيفعلون ذلك على الأرجح».

