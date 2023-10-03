اجتماع وزاري أوروبي «غير مسبوق» في كييف

عربيات ودوليات

كييف - الوكالات: أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس أن جميع وزراء خارجية التكتل يجتمعون لأول مرة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف.

يأتي الاجتماع في وقت تسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا التي باتت في شهرها العشرين.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني». وأضاف أن «مستقبل أوكرانيا هو ضمن الاتحاد الأوروبي». وقال بوريل إنه تحدث مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد، رستم أميروف، عن أولويات الاتحاد الأوروبي وأعضائه فيما يتعلق بالدعم العسكري والتدريب. وقال» مساعدتنا العسكرية وصلت إلى 25 مليار يورو» مضيفا أن «مساندتنا لأوكرانيا لا تعتمد على كيفية سير الحرب في الأيام أو الأسابيع المقبلة». وإضافة إلى المساعدات الإنسانية والاقتصادية والمالية، قال بوريل إن أوروبا دعمت أوكرانيا بمبلغ 85 مليار يورو.

من جهتها رحبت كييف بالاجتماع. وقال وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا للصحافيين إلى جانب بوريل «هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي».

أما وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، فرأت في الاجتماع رسالة إلى موسكو تعكس عزم التكتل على الوقوف إلى جانب أوكرانيا. وقالت للصحافيين في كييف «إنه تعبير عن دعمنا الراسخ والدائم لأوكرانيا، إلى أن تتمكن من الانتصار. إنها رسالة أيضا إلى روسيا بأن عليها عدم الاعتماد على احتمال إرهاقنا».

في المقابل أكد الكرملين امس أن «تعب» الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن «التعب من الدعم العبثي تماما لنظام كييف سيزداد في بلدان مختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة». ورداً على سؤال حول المساعدات الأميركية خلال مؤتمر صحافي، توقع بيسكوف أن واشنطن «ستواصل انخراطها» في هذا النزاع. واشار بيسكوف إلى أن «تعب» الغرب سيخلق المزيد من «الانقسامات في المؤسسة السياسية» وسيؤدي إلى «تناقضات».

ميدانيا قال الجيش الأوكراني إن 150 بلدة على خط المواجهة تعرضت لقصف روسي خلال الساعات الـ24 الأخيرة، موضحا في تقريره الصباحي أنه خاض 38 اشتباكا مع القوات الروسية على جبهات القتال كافة. وأضاف أن القوات الروسية شنت 89 غارة جوية ونفذت 39 هجوما صاروخيا في الساعات القليلة الماضية.

