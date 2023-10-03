أوكرانيا.. «أزمة داخلية» أميركية.. والكونغرس يعرقل «سخاء بايدن»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: عاد الجدل بشأن الدعم المقدم إلى أوكرانيا إلى واجهة النقاش السياسي والحزبي بالولايات المتحدة، وذلك في أعقاب حذف بنود مساعدة كييف من الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس بشأن مشروع قانون تمويل مؤقت للحكومة. ولم يتضمن مشروع القانون الذي ينتهي أجله في 17 نوفمبر أي مساعدات لكييف فيما يحاول البيت الأبيض حشد الجهود داخل البلاد، من أجل الحفاظ على تدفقها.

وحض الرئيس الأميركي جو بايدن، جمهوريي الكونغرس على دعم مشروع قانون جديد يمنح المزيد من المساعدات لكييف. وطالب بايدن رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي بـ«الكف عن المناورات» وأكد بأنه «يتوقع (منه) تماما» بأن يضمن تمرير مشروع قانون منفصل قريبا بشأن تمويل أوكرانيا. وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض «أريد طمأنة حلفائنا والشعب الأميركي والشعب الأوكراني أنه بإمكانكم الاعتماد على دعمنا. لن نتخلى عنكم».

بدورها قللت أوكرانيا من أهمية الانتكاسة، قائلة إنها تعمل «بشكل نشط مع شركائنا الأميركيين» لضمان الحصول على مساعدات جديدة.وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من الدعم لأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير من العام الماضي نسبة 65% منها كانت عبارة عن مساعدات عسكرية وبدأ الدعم الأميركي لأوكرانيا منذ اليوم الثاني للحرب حيث أذن بايدن في 25 فبراير 2022، بتقديم حزمة من المساعدات العسكرية بقيمة 350 مليون دولار. وكانت موافقة واشنطن على إرسال طائرات «إف-16» المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا حدثا بارزا في جهود الدعم الأميركي لكييف التي سعت بقوة للحصول على هذه الطائرات لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي. ومنذ بدء الحرب، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 43.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية وقدمت حوالي 20.5 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا إضافة إلى أكثر من 2.6 مليار دولار لدعم النازحين واللاجئين.

