لندن تخصص 4 مليارات جنيه لغواصاتها الهجومية

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: أعلنت الحكومة البريطانية أنها أبرمت عقودا بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني (4,6 مليارات يورو) مع عدد من المجموعات بينها «بي إيه إي سيستمز»، لتمويل مرحلة جديدة من مشروع الغواصة الهجومية من الجيل الجديد «إس إس إن - أوكوس».

وتشكل هذه العقود التي تشمل أيضا المجموعتين البريطانيتين رولز رويس وبابكوك جزءا من تحالف «أوكوس» العسكري المبرم بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة لمواجهة الطموحات الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وخلال كشفه النقاب عن هذه الخطوة الجديدة في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر قال وزير الدفاع غرانت شابس إن «هذه الغواصات ستعزز البحرية الملكية بهدف الحفاظ على تفوقنا الاستراتيجي تحت البحار».

وكان الزعماء الأميركي والبريطاني والأسترالي كشفوا في مارس الماضي إطلاق هذا البرنامج المشترك للغواصات العاملة بالطاقة النووية (لكن من دون أسلحة نووية على متنها) وأشاد رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك بـ«اتفاقية الدفاع المتعددة الأطراف الأكثر أهمية منذ أجيال».

