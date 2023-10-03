الـدوام المـرن

آراء

كنا بالماضي القريب نسمع عن الدوام المرن، واليوم بات واقعاً معمولاً فيه لدينا بالكويت، بس السؤال: هل ينفع ويفيد عندنا بالكويت؟ في ظل الطرق التعبانة والكثافة الكبيرة والعالية بالسيارات بالطرق وتعدد ثقافات السياقة بسبب الوافدين الكرام؟ وإن سألنا عن تعريف الدوام المرن ما هو بالعالم نجده «هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة»، وبالكويت عندنا أصدر ديوان الخدمة المدنية القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بنظام العمل المرن، وقد تضمن القرار خمس مواد: المادة الأولى: حددت أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس بواقع سبع ساعات عمل. المادة الثانية: تحديد موعد بداية العمل ونهايته واستثناء الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأسباب قانونية، المادة الثالثة: اشتراط تطبيق نظام العمل المرن بأن تكون أنظمة الجهة الحكومية تتيح تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف، المادة الرابعة حددت كيفية حساب فترة السماح والتأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام: المادة الخامسة: اجازت للجهة الحكومية إلزام الموظف بميعاد، واوقاتها على النحو الآتي من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 2:00 ظهرا ومن الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 2:30 ظهرا ومن الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 3:00 ظهرا ومن الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 3:30 ظهرا، ومدة العمل وفق نظام الدوام المرن في الكويت هي سبع ساعات عمل، حيث يجب على الموظف إكمال سبع ساعات عمل محسوبة من موعد حضوره.. كلام انشائي جميل بس هل على أرض الواقع سوف ينفع بعدما عشنا تجربة مماثلة بشهر رمضان الماضي وكان نصيبها الفشل والحمدلله.

والسؤال المهم هنا بالدوام المرن: ما الفائدة الحقيقية منه؟ وللدوام المرن إيجابيات وسلبيات، ولنبدأ بالايجابيات وهي المرونة لتلبية الاحتياجات الخاصة مثل الأسرة والاطفال والالتزامات الشخصية والمسؤوليات الحياتية والمرونة في مناسبتها لمن لا يستطيع القيام من النوم مبكرا والابتعاد عن ساعات الذروة والازدحام المروري وزيادة الشعور بالسيطرة الشخصية على الجدول الزمني وبيئة العمل والتقليل من الإجهاد، فالمرونة تعني أنه بالإمكان أخذ استراحة عند الحاجة وتعويضها بوقت آخر والسماح بالعمل عندما يتم انجاز أكثر، والشعور بالانتعاش والاستمتاع بالعمل، واعتمادا على توقيت العمل المرن المختار قد يقلل من ساعات وتكاليف رعاية الأطفال والمسنين بالبيت وخاصة اذا كان للزوجين العاملين توقيتات عمل مرنة، وزيادة معنويات الموظفين والمشاركة والالتزام تجاه الجهة وانخفاض التغيب والبطء، وزيادة القدرة على توظيف الموظفين المتميزين، وانخفاض معدل دوران الموظفين ذوي القيمة والسماح بالعمل عندما يتم إنجاز أكثر، والاستمتاع بالعمل، وتطوير الصورة كصاحب العمل المفضل مع توقيتات عمل مرنة صديقة للأسرة ولتلبية احتياجات العمل ومتطلباته وهو عامل مساعد للحفاظ على الافراد الأكثر موهبة في الجهة، وينظر الموظفون لاختيار الوقت المرن بشكل إيجابي، وهو بمثابة علامة على احترام الإدارة لهم وميزة للإنتاجية، فمعظم الناس لديهم وقت الذروة الإنتاجية في يوم العمل، وبعد هذه الايجابيات. خل نشوف السلبيات وهي صعوبة في التكيف مع أسلوب الإدارة الجديد الذي يتطلب الثقة وقد يجد البعض صعوبة في العمل عندما لا يكون زملاؤهم يعملون بنفس التوقيت وإمكانية حدوث مشاكل محتملة، حيث يمكن أن تكون محاولة التلاعب مختلفة صداعاً عملياً قد تستغرق هذه المهمة كمية كبيرة من الوقت الثمين لإدارتها، وقد لا تشمل الاجتماعات الموظفين الرئيسيين، ويمكن أن تتأثر الاستمرارية بشكل سلبي في ترتيب العمل المرن في حالة تقاسم موظفان نفس مهام الوظيفة والموظفون الذين يرون بعضهم بعضاً بشكل متكرر قد يواجهون مشاكل في بناء العلاقات بعضهم مع بعض أو الشعور بفقدان الزمالة مع زملائهم وقد يصبح التواصل مع الموظفين أكثر صعوبة ويكون هناك تأخير في الرد على المراسلات وخاصة رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية مما قد يتسبب في حدوث مشكلات وخاصة في وجود اعمال او مشاريع يكون للوقت اهمية كبيرة فيها وهو لا يتناسب مع نظام الشفتات والنوبة.

وبالختام لا مرن ولا غير مرن يعني ببساطة «لا يصلح العطار ما افسده الدهر» وقصتنا بالكويت بسيطه مو قصة مرن وجامد بل هي بالطرق وتحديثها والحد من اصدار رخص قيادة عَمَّال على بطَّال وتشجيع النقل الجماعي وبوضع نقل جماعي محترم شكلا ومضمونا بأسعار تناسب الجميع فقط لا غير، والحين ما ظل حجي نقوله سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويجعل حياتهم كلها مرونة وسعادة، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو وضع بعض النواب الذين يتوعدون باستجوابات مستقبلية؟ الجواب بهذا المثل الكويتي العتيج «لاتكثر الدوس ياخلي تراهم يملونك لا أنت ولدهم ولاطفلٍ يربونك» ولا تصير ورقة كلينيكس استعمال واحد، وانت اركد ويوووز يا مواطن.

