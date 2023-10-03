مئوية الشيخ سيد درويش.. فنان الشعب

آراء

كنت دائما أتساءل. لماذا يلقب الموسيقي بالشيخ؟! وكنت أسمع عن الشيخ سيد درويش والشيخ زكريا الحجاوي والشيخ سلامة حجازي والشيخ إمام، وكنت أرى شيوخاً معممة تسير بالجبة والقفطان الأزهريين، وكنت أعتقد أن كلمة الشيخ هنا تعني التبجيل والاحترام للتميز في مجاله ولكن مع الوقت علمت أنه دارس وحافظ للقرآن في صغره؛ لذا تجد هؤلاء الموسيقيين متميزين كثيرا وسيد درويش حالة خاصة جداً في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية.

يحتفل العالم بالذكرى المئوية لوفاة فنان الشعب سيد درويش، الذي ولد في عام 1892 بحي كوم الدكة في الإسكندرية أحد الأحياء الشعبية الفقيرة الذي كان يقطنه كثير من عمال البناء والنجارين والنقاشين، وللحي تاريخ مجيد في النضال الشعبي ضد الغزاة الأجانب والولاة الأتراك؛ لذا أثَّر كثيرا في وجدان وتكوين سيد درويش الموسيقي، وكان والده درويش البحر بحاراً فقيراً وله ورشة يصنع فيها الكراسي الخشبية والقباقيب، وعائلته تتكون من والده ووالدته وشقيقتين تكبرانه في العمر وكان والده يتمنى أن يرى إبنه سيد شيخاً معمماً يحفظ القرآن ويجوده، فتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ قسطاً من القرآن الكريم، وكان شغوفاً في طفولته بالاستماع إلى الشيوخ الذين يحيون المولد النبوي، ويحفظ عنهم ويقلدهم أمام أطفال الحي، وفي سن العاشرة كان قد أجاد القراءة والكتابة وحفظ قسطاً كبيراً من القرآن، وتُوفى والده فصممت أمه على أن يتم تعليمه كما أراد والده ونقلته الى مدرسة أولية، وكان فيها معلم يهتم بتحفيظ الأطفال الأناشيد الدينية والقومية، وشد سيد درويش انتباهه فخصه بعنايته وجعله يقود الأطفال في ترتيل الأناشيد، ونمت معه موهبته وخرج من حدود الحي، وأصبح يرتاد الأحياء الشعبية الأخرى ويستمع إلى مشاهير الشيوخ المقرئين والمطربين الذين يحيون الأفراح والموالد الدينية، واشترت له والدته ملابس رجال الدين وهو في الثالثة عشرة من عمره، وتقدم للالتحاق بالمعهد الديني التابع لأحد مساجد الإسكندرية وهو مسجد (المرسى أبو العباس) لكي يتم حفظ القرآن وتجويده، وكان شغوفاً بالقراءة والاطلاع ويقرأ كل ما يقع في يده من كتب وصحف عربية.

وفي سن الرابعة عشرة أراد أن يكسب عيشه ليعول أسرته من الغناء في الأفراح والموالد بما حفظه من التواشيح والأناشيد الدينية فتوقف عن الدراسة وتفرغ للغناء والإنشاد، وكان بالطبع مقلداً لمشاهير المطربين والمقرئين في البداية، وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 1907 فكسدت سوق الفنانين وأصيبوا بالبطالة، ولما كان سيد درويش قد أصبح المسؤول عن أمه وشقيقاته فقد خلع ملابس الشيوخ واشتغل مع عمال المعمار مساعد نقاش مهمته أن يناول النقاش المونة، وفي أثناء العمل كان يغني فكان العمال الذين يشتغلون في البناء يطربون أشد الطرب، ولاحظ المقاول أن العمال ترتفع معنوياتهم ويزيد إنتاجهم إذا كان العامل سيد درويش يغني لهم، فطلب إليه أن يتوقف عن العمل وأن يكتفي بالغناء للعمال، وكان أمام العمارة التي يشتغل عليها مع زملائه مقهى متواضع، فسمع صوته أحد الفنانين وسرعان ما تقدم إليه وعرض عليه العمل في فرقة أخيه، ولم يتردد سيد درويش والتحق بالفرقة ليغني مع الكورس وليؤدي منفرداً بعض الأغاني بين فصول المسرحية، وكانت هذه هي البداية الفنية له، بعدها سافر الى لبنان وذاع صيته فذهب الى القاهرة وقدم أعمالا ومسرحيات وأوبريتات خالدة.

هذه كانت سيرة حياته التي جعلت منه فنان الشعب، والحقيقة أن عظمة سيد درويش في الموسيقى تكمن في هذه الشعبوية التي اكتسبها من بيئته وتربيته، وكان مجددا في الموسيقى نهل من التراث واطلع على كثير من الثقافات ولكن ظل محافظا بل ومؤسسا بعبقريته الموسيقية لموسيقى نابعة من وجدان مصر وتاريخها الموسيقي العظيم..

تُوفي الشيخ سيد درويش في عام 1923 عن عمر يناهز 31 عاما عندما سافر إلى الإسكندرية ليكون في استقبال سعد زغلول الزعيم الوطني العائد من المنفى وليحفظ طلاب وطالبات المدارس النشيد الذي لحنه لاستقباله، ولكنه أصيب بنوبة قلبية مفاجئة وفي وسط الاحتفالات الشعبية لاستقبال سعد زغلول لم يشعر أحد بوفاة أعظم من أنجبت مصر في الموسيقى وشيعت جنازته في احتفال متواضع بعدد قليل جداً من أهله وأصدقائه، تاركا وراءه إرثا موسيقيا عظيما تناقلته الأجيال وأعظم ذكرى لتخليده هي تلحينه السلام الوطني الذي يذكرنا دوما به كملحن، وبالزعيم مصطفى كامل بكتابة أروع الكلمات المعبرة عن حب الوطن.. بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي.

