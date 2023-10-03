سموم النسوية

آراء

في هذه المقالة تنبيه لبنات أمة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- من خطورة النسوية وسمومها التي تستهدف هدم الأسرة وتغريب المرأة المسلمة. وفي الوقت نفسه ننبه من يقول عن جهل: أنا مع الحركة النسوية؛ لأنها تدافع عن المرأة، ونقول له: انتبه، أنت بهذا الفعل تشارك النسوية في أفكارها التي تصادم أحكام الشرع وتتبنى الأفكار الإلحادية، كما تصادم الفطرة الإنسانية، وعادات الناس وتقاليدهم التي نشأوا عليها، والله عز وجل يقول: «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون».

وليس عجيباً أن تصادم أفكار النسوية أحكام الدين؛ لأن منبعها هو الغرب العلماني، فالغرب هو الذي أسسها، وهو الذي وضع لها شروطها وقوانينها، وهو الذي سوق لها، ونشرها عبر آلته الإعلامية الضخمة، وألف فيها الكتب، وجند لها المدافعين عنها.

وليس بالضرورة أن كل فكرة أو منهج أو نظرية تنشأ في الغرب توافق بلاد المسلمين ومنهجهم، إنما الفيصل عندنا هو شرع الله عز وجل؛ حيث أباح الحلال وحرم الحرام، ووضع القوانين والأنظمة لتضبط حياة وسلوك البشرية.

ومن أفكار النسوية أنه لا قوامة للرجل على المرأة، والله عز وجل يقول: «الرجال قوامون على النساء»، كذلك ترفض أن يكون «للذكر مثل حظ الأنثيين» كما جاءت بذلك نصوص الشريعة؛ حيث يرون أن الذكر والأنثى سواء في الميراث.

بل إن فريقاً كبيراً من النسوية ضد فكرة الزواج أصلاً، ويستبدلنا به المثلية والشذوذ، وذلك من باب الحرية كما يزعمن. وترفض النسوية أن يكون الطلاق بيد الرجل، وغير ذلك من الأمور الشرعية التي ترفضها النسوية.

ومن أفكار النسوية إباحة الإجهاض، فالمرأة عندهم حرة في جسدها تقتل من هو بداخله إذا شاءت لأنه جزء منها، وبسبب هذه الأفكار الهدامة فإن بعض الإحصاءات توقعت أن تصل نسبة الإجهاض إلى أكثر من 60 مليوناً كل سنة.

والإسلام لا يؤمن بالعنصرية الجنسية، وليس فيه تفضيل جنس على جنس إلا بما بينه الله عز وجل، وبما فضل بعضهم على بعض من حقوق وواجبات، أما ما تقول به النسوية من مساواة الذكر بالأنثى في جميع جوانب الحياة، وأنه لا فرق بينهما، أو أن لها أحكاماً غير ما ذكره الله عز وجل، فهذا لا يوافق الشرع ولا الفطرة السليمة.

ومن واجبنا أن نعلم أن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. ومن واجبنا أيضاً توعية نساء الأمة بمبادئ الشرع الحكيم وتقاليدنا وأعرافنا الجميلة التي نشأنا عليها. ومن واجبنا أيضاً أن نبين أن الله عز وجل أنزل شريعة الإسلام رحمة ولطفاً منه بنا. كما يجب ألا ننخدع بالشعارات البراقة والعبارات الرنانة الجوفاء، فكلها تؤدي إلى الهاوية، وهي أوهن من بيت العنكبوت. كما يجب أن ننتبه إلى أن دوائر الاستشراق والعلمانية لديها أسلحة متنوعة في الإضلال والتشكيك في المسلمات، لذا يجب أن ننتبه إلى هذه المخططات التي تستهدف الجنس البشري، وتغيير الفطرة الإنسانية السليمة، وهدم الاسرة، وتغريب المرأة المسلمة.

