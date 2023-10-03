نابولي في ضيافة ريال مدريد

دوليه

يطمح فريقا بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنكليزي إلى تأكيد انطلاقتهما القوية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يحلان ضيفين على كوبنهاغن الدنماركي ولنس الفرنسي تواليا اليوم في الجولة الثانية.

وتشهد الجولة مباراتي قمة، الأولى بين إنتر وصيف بطل الموسم الماضي وبنفيكا البرتغالي في سعيهما إلى الفوز الأول، والثانية بين نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني اللذين يرصدان الفوز الثاني تواليا أيضاً.

واستهل بايرن مشواره بفوز مثير على ضيفه مان يونايتد الانكليزي 4-3 ضمن المجموعة الاولى، وضرب أرسنال بقوة في الثانية برباعية نظيفة في مرمى أيندهوفن الهولندي، فيما انتزع إنتر تعادلاً قاتلاً من مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 1-1 في الرابعة، ومني بنفيكا بخسارة مفاجئة أمام ضيفه سالزبورغ النمسوي 0-2 في المجموعة ذاتها. ويبدو بايرن ميونخ المثقل بالاصابات مرشحاً لتخطي عقبة كوبنهاغن، لكن يتعيّن عليه الحذر من كثرة اهتزاز شباكه في المباريات الاخيرة. وتلقى أبطال ألمانيا ثلاثة أهداف في لقاءاتهم مع لايبزيغ (الكأس السوبر الألمانية) ومان يونايتد حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب هدفين ضد متصدر الدوري باير ليفركوزن (2-2) ومثلهما ضد لايبزيغ بتعادلهما بالنتيجة ذاتها السبت في البوندسليغا. في المجموعة ذاتها، سيكون مان يونايتد مطالبا بتخطي أزمة النتائج، عندما يستضيف غلطة سراي التركي. ويدخل «الشياطين الحمر» المباراة بمعنويات مهزوزة بعد خسارتهم الصادمة أمام ضيفه كريستال بالاس 0-1 السبت، بعدما كانوا أكرموا وفادة ضيوفهم بثلاثية نظيفة الاربعاء الماضي في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة. وعلى غرار بايرن، سيكون أرسنال مرشحاً لكسب النقاط الثلاث أمام مضيفه لنس، وصيف بطل الدوري الفرنسي، ضمن المجموعة الثانية، بالنظر الى الفوارق الكبيرة بين الفريقين ونتائجهما هذا الموسم. وكشّر النادي اللندني عن أنيابه في مستهلّ مشواره في المسابقة العائد إليها بعد ست سنوات من الغياب، بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن، ويدخل المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة أيضاً وصعوده الى المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف سيتي المتصدر وحامل اللقب. في المقابل، حقق لنس نقطة واحدة في مبارياته الخمس الاولى في الدوري، قبل أن يكسب الأخيرتين وبصعوبة على تولوز 2-1 وستراسبورغ 1-0. وفي المجموعة ذاتها، يأمل أيندهوفن في استغلال عاملي الارض والجمهور لتعويض سقوطه المذل امام ارسنال وذلك عندما يستضيف إشبيلية الاسباني. وتتجه الانظار الى إيطاليا حيث تُقام قمتان ساخنتان، الأولى على ملعب «جوزيبي مياتزا» في ميلانو بين إنتر الوصيف وبنفيكا ضمن المجموعة الرابعة، والثانية على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في نابولي بين صاحب الأرض وضيفه ريال مدريد.

والتقى إنتر وبنفيكا في ربع النهائي الموسم الماضي وكان الفوز من نصيب إنتر 2-0 في لشبونة، قبل التعادل 3-3 في ميلانو. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية عقب الفوز الكاسح لإنتر على مضيفه ساليرنيتانا بسوبر هاتريك نظيف لقائده الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس، والثمين لبنفيكا على غريمه التقليدي بورتو 1-0 في قمة الدوري البرتغالي سجله نجمه العائد الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا. ويتألق دي ماريا بشكل لافت هذا الموسم عقب عودته الى بنفيكا من يوفنتوس الايطالي.

وسجّل «الملاك» دي ماريا ستة أهداف مع تمريرتين حاسمتين، في ثماني مباريات مع قطب مدينة لشبونة. وفي المجموعة ذاتها، يلعب سالزبورغ المتصدر مع ريال سوسييداد.

وفي المجموعة الثالثة، يحل ريال مدريد ومدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي ضيفين ثقيلين على نابولي في صراع على الانفراد بالصدارة. وستكون المرة الاولى يعود فيها أنشيلوتي إلى نابولي منذ إقالته من تدريب الفريق الجنوبي خريف 2019.

ويشكل النادي الملكي عقدة لنابولي في المسابقة القارية العريقة حيث تغلب عليه في ثلاث مناسبات من أصل أربع مواجهات بينهما حتى الآن آخرها في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، عندما تغلب عليه بنتيجة واحدة ذهابا وايابا 3-1. وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الجريحان أونيون برلين الألماني مع براغا البرتغالي.

