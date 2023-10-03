أتلتيكو عاد من بعيد أمام قادش

دوليه

عاد أتلتيكو مدريد من بعيد وتجنب هزيمة تاريخية على أرضه أمام قادش بعدما حول تخلفه بهدفين نظيفين الى فوز 3-2 أول من امس في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك بفضل ثنائية للأرجنتيني أنخل كوريا.

وبفوزه الثالث توالياً والخامس هذا الموسم، رفع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة أمام ريال سوسييداد الفائز السبت على أتلتيك بلباو (14 نقطة) بثلاثية نظيفة، فيما تجمد رصيد قادش عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وبدا قادش في طريقه لتحقيق فوزه الأول على الإطلاق في أرض أتلتيكو في تاريخ مواجهاتهما في الدوري والتي بدأت عام 1977، بعد تقدمه بهدفين نظيفين خلافاً لمجريات اللقاء، لكن صاحب الأرض لم يستسلم وقاتل بشراسة للعودة حتى نجح في الخروج بالنقاط الثلاث.

وبدأ أتلتيكو اللقاء ضاغطاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعد أقل من ثلاث دقائق على البداية لكن الحظ عاند الفرنسي أنطوان غريمان بعدما ارتدت تسديدته من القائم الأيسر، ثم أتبعها المهاجم الفرنسي بفرصة أخرى أنقذها الحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما (4).

وجاء رد قادش قاسياً إذ استفاد من سوء تركيز في تمرير الكرة من قبل أصحاب الضيافة ليخطف هدف التقدم عبر البرازيلي لوكاس بيريس بعد عرضية من كريس راموس (12)، ثم اكتملت المفاجأة حين أضاف الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 27 عبر روجر مارتي بتسديدة «ساقطة» جميلة فوق الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

لكن أنخل كوريا أعاد المضيف الى الأجواء بتقليصه الفارق في الدقيقة 32 بكرة رأسية إثر عرضية من سيسار أسبيليكويتا، ثم استهل رجال سيميوني الشوط الثاني بإدراكهم التعادل عبر الأرجنتيني الآخر ناهويل مولينا الذي تحولت تسديدته من المدافع الساقط أرضاً خافي هرنانديس الى الشباك (46).

وضرب كوريا مجدداً في الدقيقة 66 وضع أتلتيكو في المقدمة بعدما كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة من ساول نيغيس قبل أن يسدد في الشباك، ليكون هذا الهدف الفاصل بين الفريقين في نهاية المطاف.

