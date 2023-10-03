يوفنتوس اكتفى بنقطة أمام أتالانتا

دوليه

اكتفى يوفنتوس بنقطة من زيارته الى برغامو، وذلك بتعادله مع مضيفه أتالانتا 0-0 أول من امس في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي، فيما تنفس روما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الصعداء بالفوز على فروزينوني 2-0.

وفي ظل غياب الثنائي الهجومي الصربي دوشان فلاهوفيتش والبولندي أركاديوش ميليك، صاحب هدف الفوز في المرحلة الماضية على ليتشي (1-0)، بسبب الإصابة، بدأ أليغري اللقاء بمويس كين الذي لعب في الخط الأمامي بجانب فيديريكو كييزا. وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، تنفس مورينيو وفريقه روما الصعداء بعض الشيء ووضعا خلفهما الهزيمة المذلة في المرحلة الماضية أمام جنوى 1-4، بالفوز على فروزينوني 2-0. وأنهى روما الشوط الأول متقدماً بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو الذي وصلته الكرة من الأرجنتيني باولو ديبالا بعد عرضية من جانلوكا مانشيني، فحولها في الشباك (21).

وانتظر روما حتى الدقيقة 83 ليريح أعصاب مشجعيه بالهدف الثاني الذي سجله لورنتسو بيليغريني إثر ركلة حرة نفذها باولو ديبالا. وبانتصاره الثاني فقط هذا الموسم، رفع روما رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 9 نقاط بتلقيه الهزيمة الثانية. وأهدى ريكاردو أورسوليني فريقه بولونيا فوزه الثاني بتسجيله ثلاثية الانتصار على إمبولي 3-0.

