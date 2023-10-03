بريست ونيس في خدمة موناكو

دوليه

انتهت مواجهة قمة المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي بين بريست ومضيفه نيس لمصلحة موناكو، وذلك بعد تعادلهما أول من امس من دون أهداف ما سمح لنادي الإمارة بالبقاء في الصدارة. وتصدر موناكو الترتيب مؤقتاً السبت بعد فوزه على ضيفه مرسيليا 3-2، وذلك بانتظار مواجهة بريست ونيس التي ستضع أياً منهما في الصدارة بحال فوز أحدهما، لكنهما فشلا في الوصول إلى الشباك ليبقى نادي الإمارة الذي خسر في المرحلة الماضية على أرضه أمام نيس 0-1.

وبذلك، بقي موناكو متصدراً بـ14 نقطة وبفارق الأهداف أمام بريست ونقطة أمام نيس الذي تراجع الى المركز الرابع بفارق الأهداف عن رينس الذي عمّق جراح ضيفه ليون متذيل الترتيب بفوزه عليه 2-0.

ومُني ليون الذي ما زال يبحث عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بخسارته الثانية توالياً والخامسة مقابل تعادلين، ليحتل قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

وافتتح رينس التسجيل بفضل تمريرة الياباني جونيا إيتو التي حولها مارشال مونيتسي من زمبابوي رأسية في الشباك (45+1)، قبل أن يضيف قائده المدافع المغربي يونس عبدالحميد الثاني في سيناريو مشابه برأسية أخرى (71).

وحقق ليل فوزه الأول خارج الديار هذا الموسم وجاء على حساب لوهافر بهدفين نظيفين. ومستفيداً من النقص العددي في صفوف ضيفه وجاره خلال ربع الساعة الأخير بعد طرد المهاجم المصري مصطفى محمد بالانذار الثاني، حقق رين فوزه الثاني للموسم على حساب نانت بالفوز عليه 3-1.

