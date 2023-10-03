فوز أول لدارمشتات

دوليه

حقق دارمشتات فوزه الأول بين الكبار منذ أبريل 2017، وجاء على حساب ضيفه فيردر بريمن 4-2 أول من أمس في المرحلة السادسة من الدوري الألماني. وبدأ دارمشتات مشوار عودته إلى دوري الأضواء بأربع هزائم وتعادل واحد، لكنه بدا عازماً أول من أمس على تحقيق فوزه الأول في «بوندسليغا» منذ 29 أبريل 2017. وضرب دارمشتات بقوة وتقدم بعد أربع دقائق فقط عبر ماتياس بادر في طريقه لتسجيله ثلاثة أهداف أخرى بدون أي رد من مضيفه بواسطة تيم سكاركه (25) ومارفن ميهليم (50) وتوبياس كيمبه (62 من ركلة جزاء). ورغم استفاقة بريمن وتقليصه الفارق بواسطة البلجيكي أوليفيه ديمان (70) والصربي ميلوش فيليكوفيتش (78)، صمد دارمشتات وقاد المباراة الى بر الأمان ليحصد فوزه الأول ونقطته الرابعة لهذا الموسم، فيما مني بريمن بهزيمته الرابعة.