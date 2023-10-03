loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فوز أول لدارمشتات


حقق دارمشتات فوزه الأول بين الكبار منذ أبريل 2017، وجاء على حساب ضيفه فيردر بريمن 4-2 أول من أمس في المرحلة السادسة من الدوري الألماني. وبدأ دارمشتات مشوار عودته إلى دوري الأضواء بأربع هزائم وتعادل واحد، لكنه بدا عازماً أول من أمس على تحقيق فوزه الأول في «بوندسليغا» منذ 29 أبريل 2017. وضرب دارمشتات بقوة وتقدم بعد أربع دقائق فقط عبر ماتياس بادر في طريقه لتسجيله ثلاثة أهداف أخرى بدون أي رد من مضيفه بواسطة تيم سكاركه (25) ومارفن ميهليم (50) وتوبياس كيمبه (62 من ركلة جزاء). ورغم استفاقة بريمن وتقليصه الفارق بواسطة البلجيكي أوليفيه ديمان (70) والصربي ميلوش فيليكوفيتش (78)، صمد دارمشتات وقاد المباراة الى بر الأمان ليحصد فوزه الأول ونقطته الرابعة لهذا الموسم، فيما مني بريمن بهزيمته الرابعة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة