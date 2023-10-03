الأبيض يبحث عن الفوز الأول

محلية

يبحث نادي الكويت عن فوزه الأول في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي عندما يستضيف الوحدات الأردني في الساعة 07:00 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية التي تشهد اليوم أيضاً لقاء الاتحاد السوري مع الكهرباء العراقي في الساعة 09:00 مساءً على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة.

وشهدت الجولة الأولى من المجموعة تعادل الأبيض مع المهرباء 0-0، وفوز الوحدات على الاتحاد بهدفين دون رد. ولم يظهر الكويت الذي يقوده الصربي بوريس بونياك بالصورة المطلوبة في المباراة الأولى، ويسعى في مباراة اليوم إلى تحسين الصورة وتحقيق الفوز الأول في بحثه عن لقبه الرابع على المستوى القاري حيث يحمل حالياً الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب مناصفة مع القوة الجوية العراقي.

وسجل الأبيض بداية قوية على الصعيد المحلي بفوزه في الجولات الثلاثة الأولى وتحقيقه العلامة الكاملة التي وضعته في صدارة الترتيب، رغم أن فوزه الأخير جاء بصعوبة وفي وقت متأخر على السالمية بهدفين دون رد الأربعاء الماضي. ولا شك أن بونياك يدرك تماماً أهمية الفوز في مباراة اليوم خصوصاً أنها تقام على ملعب الفريق وأمام منافس قوي حقق الفوز في لقائه الأول.

ويغيب عن الأبيض الرباعي الموقوف الحارسين عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي والمهاجمين يوسف ناصر وإبراهيم كميل، بالإضافة إلى المغربي المهدي برحمة المصاب.

ومع ذلك فإن بونياك يمتلك أكثر من ورقة رابحة مثل التونسيين طه الخنيسي وياسين العامري ومحمد دحام والبحريني محمد مرهون وأحمد الزنكي وأحمد الظفيري وفيصل زايد ورضا هاني وعلى حسين، ومن خلفهم المدافعون التونسي بلال عيفة وفهد الهاجري وسامي الصانع ومشاري غنام.

ويفتقد العماني رشيد اليافعي مدرب الوحدات بعض الأسماء المميزة في مواجهة بسبب الإصابة، مثل: الأنغولي إيتو وبهاء فيصل وفادي الناطور ومحمد كحلان. لكنه في المقابل يملك عناصر مميزة على رأسهم أحمد عبد الستار وعبد الله الفاخوري ومراد الفالوجي وفراس شلباية وأنس العوضات وأحمد سمير أحمد سريوة ومحمود شوكت.

