بداية قوية للقادسية في «السلة العربية»

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بدأ القادسية مشواره في بطولة الاندية العربية الـ35 المقامة حالياً في الدوحة وتستمر لغاية 12 اكتوبر الجاري، بقوة بالفوز على نظيره الفتح السعودي 79-72 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة نادي الريان في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، ليحصل بذلك على اول نقطتين في المجموعة. وشهدت نتائج اليوم الاول من البطولة، فوز قطر القطري على خدمات البريج الفلسطيني 87-70، والاتحاد الجزائري على السيب العماني 81-57، وبيروت اللبناني على مجد طنجة المغربي 95-70، والاهلي المصري على دجلة الجامعة العراقي 92-77، ودينامو اللبناني على الاهلي القطري 93-63. ويلتقي القادسية مع سلا المغربي عند الساعة 6:30 مساء اليوم على صالة نادي الريان، كما يلتقي اليوم ايضاً دينامو اللبناني مع الاتحاد السكندري والاتحاد الجزائري مع الاهلي القطري والفتح السعودي مع وحدة صنعاء اليمني. وكان الكويت حامل اللقب التقى في وقت متأخر مساء امس مع المحرق البحريني في مستهل مشواره في البطولة. وجاءت مباراة القادسية مع الفتح السعودي قوية منذ بدايتها تبادل بها الفريقين التقدم حتى انهى الفتح الربع الاول لمصلحته 22-18، ثم واصل تقدمه في الربع الثاني الذي انهاه 40-37، واستطاع الاصفر قلب النتيجة لمصلحته في الربع الثالث الذي انهاه لمصلحته 56-55، ليحسم النتيجة النهائية لمصلحته في الربع الرابع 79-72.

